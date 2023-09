ams Osram: Kooperation in Malaysia fortgesetzt

Der internationale Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern und die malaysische Regierungsbehörde kündigen für die weitere Investition und Expansion in Malaysia ihre Zusammenarbeit an.

Im Jahr 2022 kündigte ams OSRAM weltweite Investitionen von rund 1 Mrd. Euro in Fertigungs- und F&E-Einrichtungen sowie Aktivitäten im Bereich fortschrittlicher Emitter-Technologien für LEDs und MicroLEDs an. Als Zeichen seines Engagements in Malaysia hat das Unternehmen mit dem Bau einer vollautomatischen 8-Zoll-microLED-Fertigung in Kulim, Malaysia, begonnen und ist damit Vorreiter in diesem Bereich. Der erste Spatenstich für diese Anlage erfolgte 2022, und der Ausbau und die Installation verlaufen planmäßig.

Treffen der Kooperationspartner im August

Erst im August besuchten Vertreter des Ministeriums für Investitionen, Handel und Industrie (MITI) und der MIDA ams Osram CEO Aldo Kamper am Hauptsitz in Premstätten, um sich über die technologischen Entwicklungsansätze und den Baufortschritt der vollautomatischen 8-Zoll-microLED-Fertigungsanlage für die Massenproduktion in Malaysia zu informieren.

Kooperation für Investition und Innovation

Die Kooperationsvereinbarung zwischen MIDA und ams OSRAM stärkt die Investition in Malaysia und schafft in der Region zusätzliche Arbeitsplätze im wissenschaftlichen und technischen Bereich. Zudem fördert sie das Unternehmen bei der Durchführung von technologischen Innovationsprojekten. Durch die Unterstützung von MIDA wird ams OSRAM weiterhin eng mit lokalen öffentlichen Forschungsinstituten, Universitäten, Hochschulen und Lieferanten zusammenarbeiten, um Technologien voranzutreiben und Anwendungsfälle für Industrie 4.0 zu implementieren.

»Die Kooperationsvereinbarung mit MITI und MIDA und unsere eigene angekündigte Investition ermöglichen es uns, unser Engagement in Malaysia fortzusetzen – einem Land, das über hochqualifizierte Arbeitskräfte, ein ausgezeichnetes Technologieverständnis und ein starkes Engagement bei Sicherheits- und Umweltstandards verfügt«, erklärt Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM. »Gemeinsam mit den malaysischen Behörden und den Menschen in Malaysia setzen wir uns dafür ein, die Entwicklung von Spitzentechnologie und den entsprechenden Fertigungsprozessen fortzusetzen, um diese Technologien in großem Maßstab zu industrialisieren.«

2022 feierte das Unternehmen sein 50-jähriges Jubiläum in Malaysia. Während dieser Zeit errichtete die Firma dort eine Fertigungsbasis und verfügt zudem über Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, Vertriebs- und Marketing-Funktionen sowie ein Global Business Center und mehrere IT Service Center.