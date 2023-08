Briloner: Neue Supply-Chain-Plattform

TradeBeyond, einer der führenden Anbieter von Supply-Chain-Lösungen für Markenunternehmen, hat eng mit Briloner zusammengearbeitet, um die Module der Plattform für Produktentwicklung, Beschaffung, Lieferantenmanagement und -bestellungen zu implementieren. Das Beleuchtungsunternehmen hat zudem die hochentwickelten Logistikfunktionen von TradeBeyond in Betrieb genommen. Diese nutzt das Unternehmen, um Bestellungen zu bündeln und Sendungen zu konsolidieren. So wurden bereits erhebliche Effizienzsteigerungen sowie Kosteneinsparungen erzielt.

Zweite Phase der Zusammenarbeit

In diesem Herbst wird Briloner eine zweite Phase mit den Qualitäts- und Mustermanagement-Modulen einleiten. Dabei wird auch die »Mobile Inspector App« zum Einsatz kommen. Diese ermöglicht es Qualitätsprüfern alle Daten digital auf mobilen Geräten zu erfassen und Fotos, Videos sowie Sprachnotizen einfach an Prüfberichte anzuhängen. So eliminiert die App den enormen manuellen Aufwand sowie die Fehlerquellen, die durch aufwendig manuell erstellte Papierberichte und die gemeinsame Nutzung von Daten in verschiedenen Softwaresystemen entstehen.

Briloner hat Lieferanten in ganz Europa und Asien, mit Anbietern in allen wichtigen europäischen Ländern. Bereits jetzt wurden mehr als 100 dieser Kontakte in TradeBeyond aufgenommen.

Automatisierte Kernprozesse und vereinfachte Abläufe

»Um unser großes Netzwerk an globalen Lieferanten zu verwalten, haben wir eine Lösung gesucht, die die Kernprozesse automatisiert und Arbeitsabläufe vereinfacht. Die Plattform von TradeBeyond hat uns überzeugt, da sie ideal für unsere breitgefächerten Geschäftsanforderungen geeignet ist. In Zukunft werden wir die Anwendung auf all unsere Lieferkettenvorgänge ausweiten, denn wir profitieren schon heute von der enormen Effizienzsteigerung durch die Plattform von TradeBeyond«, erklärt die Einkaufsabteilung des Beleuchtungsherstellers.

»Wir haben eng mit Briloner bei der Implementierung der Lösungen zusammengearbeitet. Unsere Plattform hilft dem Unternehmen weiter zu wachsen, Prozesse zu synchronisieren und ihre globalen Lieferketten besser zu steuern. Es ist ein Privileg für uns, die kontinuierliche Expansion eines so geschätzten Unternehmens fördern zu dürfen«, so Tim Chiu, Senior Vice President bei TradeBeyond.