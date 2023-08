LiTG- Fachsymposium »Licht- und Lebensqualität«

Die Fortsetzung der LiTG-Veranstaltungsreihe findet am 12 und 13. Oktober in Weimar statt

Neben den in Weimar traditionell behandelten biologischen Lichtwirkungen (Stichwort »LiLe MEETS BioWi« ) aus dem nicht-visuellen Bereichen »Licht für Menschen« geht es diesmal auch um vermeintlich traditionelle visuelle Bereiche wie Lichtqualität, Farbwirkungen und um Tageslicht – immer im Hinblick auf deren Praxisrelevanz für die Lichtanwendung.

Der themenübergreifende Diskussionspunkt ist diesmal die Frage nach den jeweiligen (allgemein) anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) für die Planung und Anwendung von Licht.

Inhalt

Ulf Greiner Mai (Halle/ Weimar) führt mit einem Impulsvortrag in die spannende Thematik und Fragen ein, wie beispielsweise: »Warum auch für Lichtqualität und Tageslicht die anerkannten Regeln der Technik das Maß für Planung und Ausführung sind und was wirklich dahintersteckt?« Angesprochen zu allen Themen sind diejenigen Expertinnen und Experten sowie Praktikerinnen und Praktiker, die dazu etwa zu sagen haben, mitreden wollen und die sich trauen, in anderen Zeiten mit anderen Blicken zu diskutieren und neue Wege in Sachen Lichtqualität zu beschreiten.

In den Gesamtkontext von Licht- und Lebensqualität passen Aspekte von Gesundheit, Farbe, Architektur und deren Zusammenhängen. Dazu wird zunächst ein philosophisch-historischer Farbtupfer geboten, der durch Vorträge von Eckard Bendin (Dresden) und Chiaki Yamane-Saihoji (Japan) hinsichtlich der Wirkungen gestaltet wird. Das Thema bietet einen zusätzlichen Betrachtungswinkel mit Diskussionsstoff und ist auch besonderes verlockend für die Praxis der Architektinnen und Architekten sowie Planerinnen und Planer.

Auch Technikerinnen und Technikern wird es guttun, sich mit gestalterisch philosophischen Themen zu befassen. Was bereits Spezialisten viele Generationen vor uns auch schon interessant gefunden haben, ist heute nicht egal. Das Thema Farbwirkungen kehrt damit in ein Mekka der Farbenlehre (Goethe) nach Weimar zurück und wird garniert durch eine aktuelle Forschungsarbeit einer außereuropäischen Referentin. Die aktuelle Forschungslage dazu wird durch Stefan Klir (TU Darmstadt) »Langzeituntersuchung der Nutzerpräferenz in der realen Innenraumbeleuchtung – Datenlage, KI-basierte Analyse und Praxistipps« und durch Prof. Khanh (TU Darmstadt) »Beleuchtungsqualität in der Museumbeleuchtung – Forschungsstand, Praxis und Ausblick« geboten.

Ulf Greiner Mai

Themenschwerpunkte

Das Format der LiLe 2023 beinhaltet zu jedem der 6 Themenblöcke zwei bis drei Fachvorträge und jeweils mindestens eine Stunde Zeit und Räume für kontroverse Diskussionen mit folgenden Oberthemen und Schwerpunkten:

Neue Lichtqualitäten

Welche neuen Parameter beschreiben heute die Lichtqualität?

Welche Auswirkungen haben Energiesparmaßnahmen und Naturschutzaspekte?

Nachtschonende Beleuchtung – Wie weit kann/darf/sollte reduziert werden?

LiTG-Schrift 36: Lichtqualität – ein Prozess statt einer Kennzahl – update?

Farben – deren Wirkungen und Messungen

Sind Farben mehr als nur »FARBSPIELE« und welche Regeln sind anerkannt?

Wie und warum ändern sich Farbwirkungen?

Wie gesund sind Schatten – und was macht das mit Menschen?

Was ist bei Farbe wirklich planungsrelevant?

Farbwiedergabe: Bleiben wir am Ende doch beim Ra-Wert?

Wer braucht heute noch Ra= 97, 98 oder 99 ?

Was sind bei Farben die »anerkannten Regeln der Technik«?

Was verbindet Farbmessungen mit den klassischen Farbwirkungen?

Tageslicht – was sonst

Gebäudeenergie-Gesetz vs. Landesbauordnungen vs. a. R. d. T.?

Was sind bei Tageslicht die »anerkannten Regel der Technik«?

Tageslicht vs. Kunstlicht oder doch besser miteinander und wer kann das?

LiTG-Leistungsbilder »Tageslicht« – was könnte deren Novellierung leisten?

Licht für Menschen – Biologische Wirkungen, der Schlaf und die Nacht, »Wieviel Licht braucht der Mensch?«

Was muss ein Planer zu HCL wirklich wissen?

Welche »anerkannten Regeln der Technik« gelten bei biologischen Wirkungen?

Wieviel »Wunschkonzert« liegt in der Planung biologischer Parameter?

Was verbindet »integratives Planen« und »HCL« in der Praxis

Was sind »anerkannte Regeln der Technik« – Tageslicht vs. HCL?

Aufmerksamkeit »als planerische Zielgröße«

Was ist »gesundes Licht« und wie plant man das?

Was sind »anerkannte Regeln der Technik« in der Chronobiologie?

Wie kann gutes Licht bei Tag für guten Schlaf sorgen?

Was ist in der Praxis chronobiologisch planbar und was nicht?

Smartphone, Tablet und »Sommerzeit« – wo ist der Zusammenhang zum Licht und Schlaf?

Alle Referentinnen und Referenten, deren Themen sowie weiterführende, aktuelle Informationen finden sich aktuell unter diesem Link.

Der Veranstaltungsort sind die bewährt-charmanten Tagungsräume im »Bienenmuseum Weimar«. Das Symposium trägt (raumbedingt) etwa 100 Plätze und soll vor allem auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen fachübergreifenden Bereichen des Lichts in den Diskurs einbeziehen.

Rückfragen, weitere Impulse für Themen sowie Anfragen für Poster und Sponsoringmöglichkeiten können gern an Ulf Greiner Mai: ugm@sv-greinermai.de und Cornelia Vandahl: cornelia.vandahl@litg.de adressiert werden.