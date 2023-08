Masterstudiengang »Connected Lighting« in Hagen

Digitalisierung und Internet of Things schaffen im Bereich Connected Lighting un­geahnte Anwendungsmöglichkeiten und verwandeln Leuchtennetze in eine digi­tale Infrastruktur für innen und außen.

Zukunftsorientiert und Interdisziplinär

Der neue zulassungsfreie Masterstudien­gang »Connected Lighting« der FH Südwestfalen in Hagen geht genau darauf ein. Er ist geschaffen für Berufstätige, die diesen Wachstumsmarkt mitgestalten wollen und dazu ihr Wissen und ihre Kompetenzen über Digitalisierung, IoT, Machine Learning, Vernetzte Systeme, Sensorik, Lichttechnik und Elektronik zukunftsorien­tiert und interdisziplinär erweitern möchten. Der Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik in Hagen kann in den Bereichen Elektrotechnik, Licht und Informationstechnik auf eine über 25jährige Erfahrung aus Lehre und umfangreichen F+E-Projekten zurückgreifen.

Mix aus Präsenz und Selbststudium

Das sogenannte Verbundstudium bei uns seit langem gut etabliert. Es ist ein berufsbegleitendes Studium, das aus Selbststudienabschnitten (ca.70%) und Präsenzabschnitten (ca. 30%) besteht und in fünf oder sechs Semestern absolviert wird. Die Präsenzen verteilen sich dabei über vier Semester auf je acht Samstagvormittage und können bei Bedarf als On­line-Präsenzen von zuhause aus absolviert werden.

Die Bewerbung läuft noch bis Ende August. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Infor­mationen über diesen Link oder direkt über barfuss.meike@fh-swf.de .