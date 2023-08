Das Glasmuseum Holmegaard Værk in Dänemark

Dänemarks erste und einzige noch erhaltende Glashütte eröffnete unlängst neu – als Zentrum für Glaskunst in der historischen Architektur des ehemaligen Holmegaard-Werks südlich von Kopenhagen. Verschiedenste, größtenteils individualisierte LED Strahler von »Erco« antworten auf die besonderen Anforderungen an Ausstellungsbeleuchtung innerhalb des komplexen Systems aus unterschiedlichsten Raum- und Tageslichtsituationen.

Holmegaard ist ein Stück gelebte Industriekultur: Bis zur offiziellen Schließung der bedeutendsten Glashütte Dänemarks im Jahre 2008 waren hier bis zu 1.200 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt. Schon bald wurde in der Region der Wunsch laut, die Gebäude zu erhalten und als Museum umzunutzen. Über Jahre wurden Gelder für dieses ambitionierte Projekt gesammelt. Also öffnete das neue Kulturzentrum »Holmegaard Værk« mit Ausstellungsflächen, Glaswerkstatt, Büros, Restaurant und Shop seine Türen.

»Erco Leuchten waren bereits in anderen Museen des Trägers ‚Museum Sydøstdanmark‘ im Einsatz. Heute sind insgesamt rund 1.600 Leuchten in unseren Ausstellungen installiert, die Hälfte davon im ‚Holmegaard Værk‘. Die Faktoren Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der wartungsarmen LED-Leuchten waren ausschlaggebend für die Entscheidung, sie an allen unseren Standorten einzusetzen – und zwar vom Ausstellungsbereich über die Büros bis hin zur Werkstatt. Auch die hohe Flexibilität, die das System aus Strahlern und Fluter für Stromschienen auszeichnet, sowie der Sehkomfort, auch in hohen Räumen und bei unterschiedlichen Tageslichtsituationen, waren ausschlaggebend. Die Wahl von ERCO war daher naheliegend, als wir mit dem Holmegaard Værk begannen«, erklärt Carl-Henrik Hansen, der technische Leiter des Museums.

ERCO

Maßgeschneiderte Sonderlösung: Parscan Strahler an Stahlpfosten

Die Industriearchitektur mit ihren rohen Wänden, staubbedeckten Öfen und offen sichtbarer Tragwerkskonstruktion unter Sheddächern sollte im Zuge der Umnutzung zum Kulturzentrum möglichst nicht berührt werden – im wahrsten Sinne des Wortes. Im Rahmen des Service »Erco« individual wurde deshalb eine Sondervariante des Parscan Strahlers mit kurzem Montagearm entwickelt. Diese wurde unter anderem in der Glaswerkstatt und in der großen Ausstellungshalle auf unterschiedlich hohen Stahlpfosten montiert, in deren Innern eine Stromschiene des Herstellers vertikal verbaut ist.

Der verkürzte Montagearm basiert auf einer ästhetischen Entscheidung, so liegen die Leuchtkörper enger am Pfosten. Die maßgefertigten »Lichtmasten« unterschiedlicher Höhe stehen überall dort, wo Licht zur Führung der Besucherinnen und Besucher, zur Inszenierung der Architektur und der Exponate gebraucht wird. Auf Stromschienen unterhalb der historischen Deckenstruktur konnte so weitestgehend verzichtet werden. Einzig in der Glaswerkstatt, in der die Museumsbesucher live Einblick in das traditionelle Kunsthandwerk erhalten, sorgen zusätzlich Parscan Fluter an Stromschienen für optimales Licht für die Arbeitsplätze am Schmelzofen.

Farbiges Licht haucht der Industriearchitektur und den Glaskunstwerken Leben ein

Als Raum-im-Raum-Struktur gänzlich ohne Tageslichteinfall wurde eine Black Box in die ehemalige Glashütte eingefügt, in der wechselnde Ausstellungen von fragilen Kunstwerken aus Glas oder Keramik zu sehen sind. Um die Beleuchtung möglichst flexibel auf die jeweiligen Exponate ausrichten zu können, wurde ein dichtes System von Stromschienen im Abstand von jeweils nur einem Meter unter der neu eingezogenen Decke montiert. Auch hier kam die Sonderausführung der Parscan Strahler mit kurzem Montagearm zum Einsatz.

Eine weitere, wesentliche Sonderlösung sind mit RBGW LED modifizierte Stella Strahler: Die für das Lichtkonzept des neuen Kulturzentrums verantwortliche Lichtplanerin Iben Winther Orton von Lightscapes ApS wünschte sich eine leistungsstarke RGBW Leuchte, die auch über Casambi Bluetooth steuerbar sein sollte. Die im Rahmen des Service individual entwickelten Stella Strahler sind im gesamten Farbspektrum an die jeweilige Materialität und Farbigkeit der Exponate anpassbar.

»Beim Lichtdesign für Holmegaard Værk ist die Farbkomposition abhängig von den einzelnen Ausstellungen, wobei Kontrast- oder Komplementärfarben verwendet werden, um die Farbe der Werke selbst hervorzuheben,« erklärt die Lichtdesignerin. »Um Glas und Keramik Leben einzuhauchen, muss man bedenken, dass die Menge an Licht, die diese Materialien absorbieren können, individuell ist. Erreicht die Beleuchtung diesen Punkt, erscheint das Objekt brillant und ansprechend, wird er unterschritten, bleibt das Material leblos, und überschreitet die Beleuchtung diesen Punkt, wird das Material als flach empfunden.« Nicht nur die Exponate selbst, auch die Umgebung – etwa Bodenbereiche oder Treppenstufen – gestaltete die Lichtdesignerin dank der Verwendung von farbigem Licht mit teils subtilen, teils dramatischen Kontrasten.

Unterschiedlichste räumlichen Situationen mit variierenden Tageslichtanteilen

Manche Bereiche innerhalb der Ausstellung sind in »Glasgrün« getaucht, andere in Berstein. So auch in dem Raum mit einem rund sieben Meter hohen Regal, auf dem mehr als 40.000 Glasobjekte versammelt sind. Parscan Strahler sowie auf RBGW umgerüstete Stella Strahler sorgen hier für präzise Akzentbeleuchtung. Die Anpassung an wechselnde Tageslichtsituation funktioniert dabei über Casambi Bluetooth. »Das kraftvolle, heterogene Beleuchtungskonzept mit starken, teils farbigen Lichtakzenten unterstreicht die vielfältigen Raum- und Tageslichtsituationen, aber auch die unterschiedlichen Funktionen der Bereiche innerhalb der ehemaligen Glashütte,« so die Lichtdesignerin Iben Winther Orton. »Eine möglichst homogene, gleichmäßige Ausleuchtung mit Wandflutern, wie sie in vielen Museen heute angestrebt wird, wäre der Komplexität von Holmegaard Værk nicht gerecht geworden«

Quelle: Erco