Norwegische Brauerei setzt auf LED

In einer norwegischen Brauerei spart eine Umrüstung auf LED mehr als 100 Prozent des Stroms der vorherigen Beleuchtungsanlage. Glamox AS stellte diese Premiere jetzt vor. Dazu wurde der Lagerbereich der Aass-Brauerei, Norwegens ältester Brauerei, mit neuen LED-Deckenleuchten ausgestattet, die 82 % weniger Strom verbrauchen als die vorherigen Leuchtstofflampen.

Sanierung mit Glamox LED-Beleuchtung in einer norwegischen Brauerei spart reichlich Strom

Die familiengeführte Aass-Brauerei in Drammen, Norwegen, wurde 1834 gegründet und stellt einige der besten Biere und Mineralwasser des Landes her. Vor der LED-Umrüstung waren im Lagerbereich der Brauerei 400 Leuchten mit jeweils zwei 58-Watt-T8-Leuchtstofflampen installiert, die während der Produktionszeiten durchgehend eingeschaltet blieben. Dies verursachte nicht nur hohen Stromverbrauch, sondern produzierte auch unerwünschte Wärme, die zu einer vorzeitigen Alterung des Bieres führen kann. Umfangreiche Klimaanlagen mussten so die optimale Lagertemperatur von 4-18 °C aufrechterhalten.

Neue Beleuchtungsanalage mit Lichtmanagementsystem

Die Spezialisten von Glamox setzten bei der Beleuchtungsanlage insgesamt 400 energieeffiziente i10 LED-Industrieleuchten ein, die mit Sensoren ausgestattet sind und drahtlos über ein Lichtmanagementsystem auf einem Tablet gesteuert werden. Die i10 ist eine IP23-Leuchte, die mit verschiedenen Lumen-Paketen und Reflektoren aus silberbeschichtetem Aluminium erhältlich ist. Das Leuchtengehäuse ist aus unlackiertem Aluzink-beschichtetem Stahl gefertigt. Eine Montage-Abdeckung, die sich über die Länge des Gehäuses zieht, ermöglicht eine sehr einfache Installation. Das Sanierungsprojekt war ein 1:1-Leuchtenaustausch, bei dem die vorhandene Verkabelung genutzt wurde. Die gesamte Anlage ist vollständig dimmbar und steuerbar. Bewegungssensoren dimmen das Licht, wenn keine Personen anwesend sind.

Energieeffizienz danke LED-Beleuchtung

»Die energieeffiziente LED-Beleuchtung erzeugt im Vergleich zu Leuchtstofflampen sehr wenig Wärme. Das ist für uns von entscheidender Bedeutung, denn Hitze ist der Feind der Brauer bei der Lagerung von Bier. Mit unserer neuen Beleuchtung konnten wir sofort Strom einsparen und müssen zudem unsere Klimaanlage nicht mehr so strapazieren. Das Endergebnis ist hochwertiges Licht mit einer höheren Lichtleistung, bedarfsgerecht angepasst. So sparen wir Strom von über 100 Prozent im Vergleich zu unserer früheren Beleuchtungsanlage« , so Marius Ohrvik Olsen, Elektriker bei der Aass-Brauerei.

»Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die neuen Leuchten viel weniger Wartung erfordern« , sagt Martin Rafdal, Glamox-Berater und Teamleiter des Projekts. »Unsere Leuchten sind mit langlebigen LEDs ausgestattet, die eine durchschnittliche Lebensdauer von 100.000 Stunden haben, bevor sie ausgetauscht werden müssen, im Vergleich zu 12.000 Stunden bei Leuchtstofflampen. Eine Einsparung, die die Kosten der Brauerei noch weiter senkt.«

Quelle: Profil Marketing