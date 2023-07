AS LED Lighting: Partnerschaft mit Tennisverband TNB

Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen e.V. ist eine Partnerschaft mit AS LED Lighting eingegangen. Der Dachverband für 1.200 Tennisvereine nutzt das Fachwissen des Unternehmens in der LED-Beleuchtung für Tennishallen und Außenanlagen.

Dabei steht vor allem die Nachhaltigkeit im Vordergrund. »In puncto Energielösungen freuen wir uns sehr darüber, dass wir AS LED Lighting als Partner gewinnen konnten«, erklärt der TNB-Vizepräsident Olav Meyer. »Konkret sieht die Kooperationsvereinbarung vor, dass die Vereine im TNB bei der Umsetzung von Lichtprojekten von der Expertise von AS LED Lighting profitieren«, so Meyer weiter.

Auch das Unternehmen sieht positiv der Zusammenarbeit mit dem Dachverband und damit 140.000 Mitgliedern entgegen. »Wir freuen uns auf eine runde Zusammenarbeit mit dem TNB und seinen Vereinen«, so der Geschäftsführer Marketing und Vertrieb Stefan Kirner.

Beleuchtung im Tennis: Wichtig, Linien zu erkennen

Sein Augenmerk dürfte sich auf langlebige Energielösungen richten, da am 25. August in Europa die T5- und T8-Leuchtstofflampen verboten werden. Diese dienen derzeit noch in vielen Hallen als Lichtquelle.

Bei Tennisplätzen ist es außerdem wichtig, dass die Linien gut zu erkennen sind. Eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung der gesamten Spielfläche verhindert plötzlich auftauchende Schattenbälle, die die Spieler Punkte kosten können. Gleichzeitig ist die Entlastung der Augen für optimale Konzentration ein zu beachtender Aspekt.

Außenbeleuchtung: Lichtemission vermeiden

Die Stärke der Beleuchtung richtet sich nach dem Leistungsniveau der Sportler. Ebenso soll Lichtemission vermieden werden, um Nachbarn und Tiere zu schützen. An Buchungssysteme gekoppelte Lichtsteuerung sorgt für Energiesparen.

AS LED Lighting hat sich auf die LED-Beleuchtung für Sport, Industrie, Gewerbe und Gesundheitswesen spezialisiert. Die deutsche GmbH unterstützt auch schon den Tennisverband Mittelrhein.

Quelle: AS LED Lighting GmbH