Weiterbildung Innenbeleuchtung: Seminare der LiTG im Herbst 2023

Auf der efa 2019 versammelt sich ausstellerseitig nahezu alles, was in der Elektrobranche Rang und Namen hat. Rund 230 Aussteller, darunter eine Vielzahl an Marktführern, präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen. Dabei ist die Beleuchtungstechnik aufgrund des hohen Innovationstempos nicht nur eines der spannendsten Felder, sondern auch der zweitgrößte Ausstellungsbereich der efa.