Lamilux präsentiert neuen Geschäftsbereich

Lamilux Composites freut sich, die Einführung seines neuen Geschäftsbereichs »Lamilux Business Unit Building and Construction« bekannt zu geben. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und ermöglicht eine stärkere Positionierung in der Bauindustrie.

Um dieses Ziel zu erreichen, führt das Unternehmen eine neue Organisationsstruktur ein und baut ein spezialisiertes Team mit klarem Fokus auf die Bauindustrie auf. Diese Anpassungen sind notwendig, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen und Zielgruppen gerecht zu werden. Der bisherige Unternehmensbereich wird daher in zwei eigenständige Geschäftseinheiten aufgeteilt: »Business Unit Mobile Applications and Industry« sowie »Business Unit Building and Construction«.

Neuer Geschäftsbereich mit neuem Team

Die »Business Unit Mobile Applications and Industry« wird weiterhin die bisher bedienten Branchen gewohnt zuverlässig unterstützen. Die neu geschaffene »Business Unit Building and Construction« wird von einem engagierten Team geleitet, bestehend aus Alexander Hoier als Leiter des neuen Geschäftsbereiches, unterstützt von Michaela Böhm als Marketing-Referentin und Axel Gläsel als Projektmanager. Der Anwendungsschwerpunkt liegt auf dem Einsatz von glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) als »Wall Cladding«, also der Verkleidung von Wänden in hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Großküchen oder lebensmittelverarbeitenden Betrieben, anstelle herkömmlicher Materialien wie beispielsweise Fliesen.

Start-up-Mentalität

Um flexibel auf Kundenbedürfnisse und sich ändernde Marktsituationen reagieren zu können, setzt das Team bei der Entwicklung der Business Unit auf eine Start-up-Mentalität und agile Arbeitsmethoden. »Lamilux Composites ist zuversichtlich, dass die Einführung des neuen Geschäftsbereichs ‚Business Unit Building and Construction‘ und der verstärkte Eintritt in die Bauindustrie unsere Position als weltweit führendes Unternehmen in der GFK-Branche weiter festigen und ausbauen wird«, sagte Oliver Liebsch, Vertriebsleiter des Unternehmens.

Quelle: Lamilux