Ledvance stellt neuen Vertriebschef vor

Er folgt damit auf Tobias Metsch, der seit 2015 für den Deutschland-Vertrieb verantwortlich war und nun die Marketing-Leitung Western Europe übernimmt. Fobbe wird seine langjährige Erfahrung aus verschiedenen Management-Funktionen im Beleuchtungsgeschäft bei dem führenden Unternehmen der Lichtbranche in Garching bei München zum Einsatz bringen. Er berichtet an Jean-Marc Vogel, Managing Director Western Europe des Unternehmens.

Thomas Fobbe verantwortet in seiner neuen Position bei Ledvance den Deutschland-Vertrieb im Kanal Trade, inklusive Projektgeschäft für den dreistufigen Vertrieb. Hier sieht Jean-Marc Vogel noch Potential für das Unternehmen: »Mit dem dreistufigen Vertrieb als unserem bevorzugten Weg in den Markt bieten wir als Vollsortimenter alles aus einer Hand. Damit werden wir immer relevanter für Elektroinstallateure, Elektroplaner und gewerbliche Anwender und wollen dieses Netzwerk stärker bespielen. Alleine der Sanierungsbedarf bei Millionen vom EU-Verbot betroffener Leuchtstofflampen ist groß. Das sollte so nachhaltig wie möglich geschehen, in der Regel kann man die Bestandsleuchten leicht umrüsten. Dazu setzen wir unser umfangreiches Know-how im Bereich LED-Röhren, Lichtmanagement und modernster LED-Leuchten gekonnt ein. Wir legen hierbei großen Wert auf die langjährigen und positiven Beziehungen zum Elektrogroßhandel und möchten diese weiter ausbauen.«

Mit der Erfahrung von Thomas Fobbe im Projekt-Lichtgeschäft will das Unternehmen seine Kompetenz im Vertrieb stärken und weiteres Potential in diesem Bereich erschließen

Quelle: Ledvance