Beleuchtung trifft auf Sonnenschutz

Trilux wird 2024 wieder an der Light + Building in Frankfurt am Main teilnehmen. Der deutsche Hersteller für technische Beleuchtung nutzt das Branchenevent, um dem internationalen Fachpublikum eine vielfältige Palette an wegweisenden Lösungen und Services zu präsentieren – von preisgekrönten Designs über Nachhaltigkeit bis zu Smart Lighting und digitalen Lösungen.