Wie man komplexe Räume zum Leuchten bringt

Wohnräume mit hohen Wänden und Dachschrägen stellen höhere Ansprüche an die Beleuchtung. Große Fensterflächen oder Dachfenster sorgen für natürliches Licht und schaffen eine helle und freundliche Atmosphäre. Die Wahl der richtigen Leuchten spielt jedoch eine wichtige Rolle, um trotz der komplexen Raumstrukturen die perfekte Balance zwischen Funktionalität und Ästhetik zu erreichen. Lichtberater Lukas Pfannenstiel-Odisheli erklärt, wie das gelingen kann.

Was man bei der Planung der Beleuchtung von hohen Wänden und Dachschrägen bedenken muss, erklärt der Lichtberater Lukas Pfannenstiel-Odisheli in seinen fünf Tipps.

Tipp 1: Beleuchtung in Schichten planen

Da Dachschrägen oft ungleichmäßige Oberflächen haben, ist es wichtig, die Beleuchtung in verschiedenen Schichten zu planen. Die Kombination aus Deckenleuchten, Wandleuchten, Stehleuchten und Tischleuchten erzeugt ein angenehmes Licht im Raum. Wandleuchten mit Arm bieten eine hohe Flexibilität, indem sie seitlich an der Wand oder der schrägen Decke angebracht werden. Wenn es ohne Montage gehen muss, sind Standleuchten oder Bogenleuchten eine attraktive Option: Lediglich eine Steckdose und etwas Bodenfläche sind nötig. Zudem kann man solche Leuchten sogar unter Fenstern oder Lichtschächten platzieren, da keine Aufhängung erforderlich ist.

Tipp 2: Ausrichtbare Strahler nutzen

Um bestimmte Bereiche oder architektonische Details hervorzuheben, kann Akzentbeleuchtung helfen. Ausrichtbare Spots oder Strahler betonen Kunstwerke, Bücherregale oder andere interessante Elemente im Raum. Zusätzlicher Vorteil: Der ausrichtbare Leuchtenkopf gleicht eine eventuelle Dachschräge aus. Dimmbare Lichtquellen passen ihre Lichtintensität an die jeweiligen Bedürfnisse an. So kann das Licht für verschiedene Aktivitäten wie Arbeiten, Entspannen oder Lesen individuell angepasst werden. Hier ist ratsam, dass die gewählten Leuchten eine angemessene Farbtemperatur abgeben: Warmweißes Licht (2700-3000 K) erzeugt eine gemütliche Atmosphäre, während neutralweißes Licht (ab 3600 K) eher für Arbeitsbereiche geeignet ist.

Tipp 3: Pendelleuchten für Dachschrägen: Funktionale Eleganz in jedem Winkel

Wer Pendelleuchten in Dachschrägen verwenden will, muss ein paar wichtige Aspekte beachten. Zunächst sollte die Aufhängung überprüft werden: Bei vielen Pendelleuchten mit mehreren Aufhängungen oder Baldachin können diese nicht unabhängig voneinander in der Länge verstellt werden. Einzelpendel hingegen sind selten ein Problem. Des Weiteren ist die Lichtverteilung der Pendelleuchten von Bedeutung. Bei Dachschrägen verteilt sich indirektes Licht oft sehr unterschiedlich im Raum. Auf der sicheren Seite ist man, wenn das Licht nach unten strahlt.

Tipp 4: Schienensysteme sorgen für flexible Lichtakzente bei Dachschrägen

Schienensysteme sind, nicht nur bei Dachschrägen, eine praktische Lösung: Sie dienen sowohl als Aufhängung als auch als Stromversorgung für einzelne Leuchten. Dies gilt sowohl für Pendelleuchten, die mittels Adapter angebracht werden können, als auch für Strahler, die es oft in einer Schienenstrahler-Variante gibt. Mehrere Einzelpendel mit unterschiedlich langen Abhängungen können so eine Dachschräge ausgleichen und benötigen dennoch nur einen Auslass. Durch die Verwendung einer Lichtschiene besteht zudem die Möglichkeit, die Leuchten bei Bedarf flexibel zu verschieben.

Quelle: Prediger Lichtberater