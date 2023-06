Bewegender Generationenwechsel bei Lamilux

Am vergangenen Samstag, dem 24. Juni 2023, fand im Jahnstadion in Rehau ein außergewöhnliches Fest statt, das die Erfolge und den Generationswechsel bei Lamilux feierte. Dr. Heinrich und Dr. Dorothee Strunz, langjährige Geschäftsführer, wurden im Rahmen der Feierlichkeit in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig übernahmen ihre Kinder Johanna und Dr. Alexander Strunz symbolisch das Steuer des Unternehmens in vierter Generation.