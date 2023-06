Wichtige Trendthemen der Lichtbranche stehen auf der Agenda des European Lighting Summit, das Lighting Europe am 30. März 2017 in Brüssel organisiert. Die eintägige Konferenz will Beleuchtung in einem weiten und offenen Kontext diskutieren – nicht nur Effizienz in der Lichttechnik und Ästhetik in der Lichtplanung sollen betrachtet werden, der Blick richtet sich auch auf Möglichkeiten, mit Beleuchtung die Lebensqualität professioneller und privater Anwender zu verbessern.