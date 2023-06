Munda gewinnt German Innovation Award

Die Jury verlieh dem Unternehmen für Textile Lichtsysteme den Preis »Special Mention« in der Kategorie »Excellence in Business to Business – Lighting Solutions«. Der Innovationspreis wird einmal jährlich vom Rat für Formgebung vergeben, dem vom Deutschen Bundestag initiierten Kompetenzzentrum für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation.

Ein junges Unternehmen mit Expansionsplänen

Munda ist ein von den rheinländischen Unternehmen Mentor GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG und Aunde Group SE im Jahr 2019 gegründetes Joint Venture. Die Verleihung dieser Auszeichnung ist somit eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges.

Dazu passen auch einige weitere Entwicklungen der vergangenen Monate. So hat das Unternehmen für Textile Lichtsysteme seit Januar 2023 in Kai Muxel einen neuen Geschäftsführer. Dieser hat vor, die Unternehmung zu einem eigenständigen und vollwertigen Automobilzulieferer für textile Lichtsysteme weiterzuentwickeln. Im März wurde außerdem eine Tochterfirma im Kosovo gegründet, mit dem Ziel, dort ein Produktionswerk für textile Lichtsysteme aufzubauen.

Die Unternehmen hinter dem Unternehmen

Aunde produziert unter anderem Garne, technische Textilien, Schäume, Sitzbezüge, Sitze, technische Federn und Interieurmodule für Automobilhersteller. Das Unternehmen hat über 24.100 Mitarbeiter und produziert weltweit in 28 Ländern.

Mentor ist für Automobil­hersteller und OEMs anderer Branchen Entwicklungspartner und Serienlieferant. Mit Stand­orten auf drei Kontinenten entwickelt und produziert das Unternehmen LED-basierte Licht­systeme für die Ambiente- und Funktionsbeleuchtung sowie Bedien- und Anzeigeelemente für Gehäusefronten und andere mechanische, elektronische und optoelektronische Bauelemente aus dem HMI-Bereich.

Quelle: Mentor