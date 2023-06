Übernahme von LightPartner durch die Mition GmbH

„Maximising the value of space. Together.” lautet der Claim, mit dem Häfele sich auf den Weg ins nächste Unternehmensjahrhundert macht. Was das bedeutet, sollte auf den 1600 Quadratmetern Standfläche im Häfele Jubiläums-Design greifbar werden: In zehn Bereichen öffneten sich den Besucherinnen und Besuchern ganze Welten jenseits einer reinen Produktpräsentation.