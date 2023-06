Jetzt noch schnell sein: LUXI-Anmeldeschluss verlängert

Der interdisziplinäre Wettbewerb für herausragende Lichtideen geht in die neunte Runde. Wie bereits in den letzten acht Jahren prämiert „LUXI – der LICHT-Preis“ auch in diesem Jahr wieder innovative Studienarbeiten, nachhaltiges Leuchtendesign und kreative Jung-Unternehmungen.

Fristverlängerung

Wer sich noch für den LUXI – der LICHT-Preis 2023 bewerben möchte, kann das noch bis 30.06.2023 tun! Eine Anmeldung erfolgt über luxi@lichtwoche-muenchen.de.

Ausgezeichnet werden Arbeiten, die dem wissenschaftlichen Transfer und der Förderung des wissenschaftlichen Austausches dienen, besondere Innovationen, neue Technologien und Denkansätze darstellen, das Leben besser und einfacher gestalten.

Die Gewinne

Zu gewinnen gibt es einen Geldpreis, die LUXI-Trophäe (gestaltet von Markus Bischof) samt Urkunde sowie die Berichterstattung in verschiedenen Medien.

Weitere Informationen

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Nachfolgend finden Sie unsere Fragebögen, auf denen die Bewertung der Jury basiert. Das Team der LICHTWOCHE München freut sich auf Ihre Teilnahme und wünscht viel Erfolg!

Fragebogen Nachwuchspreis

Fragebogen Innovationspreis

Fragebogen Start-up-Preis

