Lichtkunstwettbewerb „Fürther Glanzlichter 2023“ ausgeschrieben

2018 feierten die „Fürther Glanzlichter“ anlässlich des Festjahres „200 Jahre eigenständig“ ihre Premiere: Kunstvoll illuminiert erstrahlten viele Gebäude in der Innenstadt und brachten die Besucherinnen und Besucher zum Staunen.

Ganz neue Perspektiven konnten so wahrgenommen werden und allerorten war der Wunsch zu vernehmen, diese Veranstaltung zu wiederholen. Seitdem sind die »Fürther Glanzlichter« immer im November geplant, da dieser Monat eine ganz besondere Bedeutung für die Kleeblattstadt hat: Vor über 1000 Jahren wurde im November Fürth zum ersten Mal urkundlich erwähnt und vor über 200 Jahren in den Rang einer Stadt erster Klasse erhoben.

Jubiläen und Gedenktage

Der November ist also sozusagen der Geburtstagsmonat der Stadt und mit den „Fürther Glanzlichtern“ wird jährlich daran erinnert. Die Neuauflage steht am Samstag, den 11. November 2023, auf dem Programm und wieder sind es Kunstschaffende, die verschiedene Örtlichkeiten mit Licht in Szene setzen werden. Thema der diesjährigen »Fürther Glanzlichter« sind wieder Jubiläen oder Gedenktage, die 2023 begangen werden. Welche Jahrestage die Kunstschaffenende wählen, ist ihnen freigestellt, sie können sich auch für mehrere Orte bewerben.

Offener Kunstwettbewerb

Es handelt sich um einen offenen Kunstwettbewerb. Zur Auswahl stehen insgesamt 12 Örtlichkeiten. Die von einer Jury ausgewählten Teilnehmenden erhalten jeweils eine Produktionskostenerstattung in Höhe von maximal 5000 Euro inklusive Mehrwertsteuer, außerdem werden Honorare von bis zu 2000,- € Höhe vergeben.

Abgabeschluss ist am Donnerstag, den 13. Juli 2023 um 12 Uhr, die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt dann am Donnerstag, den 20 Juli 2023.

Quelle: Stadt Fürth