Start ins neue Unternehmensjahrhundert

„Maximising the value of space. Together.” lautet der Claim, mit dem Häfele sich auf den Weg ins nächste Unternehmensjahrhundert macht. Was das bedeutet, sollte auf den 1600 Quadratmetern Standfläche im Häfele Jubiläums-Design greifbar werden: In zehn Bereichen öffneten sich den Besucherinnen und Besuchern ganze Welten jenseits einer reinen Produktpräsentation.

Auf der interzum in Köln gewährt Häfele einen Einblick in seine neue Leitlinie.

Ausgangspunkt für die Erlebnistour über den Messestand war eine hoch aufragende Freitreppe in dessen Zentrum. Am höchsten Punkt der Treppe angelangt, nahm Häfele seine Besucherinnen und Besucher zum Auftakt mit auf eine Reise ins Unternehmen – dargeboten in einem Markenfilm zur 100-jährigen Unternehmensgeschichte, der die Idee hinter dem neu formulierten Claim erklärte. Von dort tauchten sie in individuell inszenierte Räume ein: Neben den Bereichen Caravan, Microapartment, Hospitality Solutions oder Office, konnten sich die Interessenten auch die Bereiche Licht, Service, Design, Küche oder Prozessbeschleuniger anschauen. Besonderes Interesse registrierte der Hersteller hier in den Räumen Licht und Service.

Licht in der virtuellen Realität

Im Bereich Licht erhielten Interessierte die Möglichkeit, via VR-Brille in unterschiedliche, mit Häfele Produkten umsetzbare Lichtszenarien einzutauchen – eine Möglichkeit, die das Unternehmen auch in seinem neuen Showroom in Stuttgart anbietet. Anschließend erfuhren sie im Bereich Service+ unter anderem, wie sie selbst vergleichbare Raumszenarien mit Unterstützung der Häfele Expertinnen und Experten umsetzen können. Dabei spielte auch das Thema Konnektivität eine wichtige Rolle – nicht nur, aber insbesondere bei der Umsetzung vernetzter, fein anpassbarer Beleuchtungssysteme am und im Möbel sowie im Raum.

Award für Connect System

Das Häfele Connect Lichterlebnis das Schreinerinnen und Schreinern die Möglichkeit geben soll, Möbel- und Raumlichtkomponenten per s24 Volt Plug & Play in Kombination mit dem Häfele Connect System für eine ganzheitliche Beleuchtungsplanung zu nutzen, wurde mit einem interzum Award bedacht.

Die Arbeits- und Wohnräume von morgen

Der Häfele Messeauftritt zur interzum war der Start auf der Reise des Unternehmens in ein neues Jahrhundert. Gregor Riekena, seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung bei Häfele, hat zum 1. Januar 2023 deren Vorsitz übernommen. „Meine unternehmerische Ambition gilt dem Ziel, gemeinsam mit unseren Kunden und weiteren Partnern die Arbeits- und Wohnräume von heute und morgen hochwertig zu gestalten. Und das weltweit – angepasst an die jeweiligen Anforderungen“, so Gregor Riekena.

