Imoon initiiert Kooperationen im Lebensmitteleinzelhandel

Kern der Installationen ist laut Hersteller deren große Flexibilität: Von der Allgemeinbeleuchtung, ideal für Durchgangsbereiche, bis zur Akzentbeleuchtung mit Scheinwerfern, die mit speziellen LEDs wie dem 3000/ 4000 HD SPARK ausgestattet sind, um die Farben von Verpackungen hervorzuheben.

Variation wird ermöglicht

„Das Ambient-Concept wurde so entwickelt, um den Bedürfnissen von Einzelhändlerinnen und -händlern nach mehr Energieeffizienz und Vielseitigkeit, zwei grundlegende Elemente im Marktbereichssektor, bestmöglich gerecht zu werden“, erklärt Pierluigi Gusmani, International Sales Director von Imoon, und fährt fort: „Auf dem Markt besteht die Nachfrage, das Layout ändern zu können, ohne das komplette Beleuchtungssystem ändern zu müssen. In diesem Sinne erfüllt das Ambient-System diese Anforderungen und ermöglicht es, die Beleuchtung ohne weitere Eingriffe an den Anlagenbau, wie gewünscht zu variieren“.

Energieeffizienz überzeugt

Imoon bietet verschiedenen Formate an, die alle individuell gestaltet werden können. Dies konnte laut eigenen Angaben bislang verschiedene Marken von dem System überzeugen, etwa die Edeka-Gruppe, die Supermarktketten Inkoop, Marktkauf und Rewe. In den Gängen der Hypermärkte der Edeka- und Inkoop-Gruppe gab es mehrere Projekte auf Basis des Ambient-Systems, darunter eine Stromschiene mit Produkten aus der Maxi-Familie, die auf die Energieeinsparung bei der Beleuchtung der Regale abzielte und eine hohe Interventionsflexibilität zur Anpassung der Lichtstärke an die Ausstellungsbedürfnisse gewährleistet. Die der Stromschiene entlang verlaufenden LED-Lichter ermöglichen es, die Abstände zwischen den Produkten zu nutzen, indem sie die Beleuchtungsstärke der Gänge anpassen, um die Produkte aufzuwerten und das Licht gezielt nur dort zu konzentrieren, wo es nötig ist. Bemerkenswert ist die Installation des neuen Produkts »Maxi Dark«, das speziell entwickelt wurde, um die Beleuchtung auf den Kassenbereich zu konzentrieren und die Blendung im Kühlbereich zu reduzieren, was einer insgesamt höheren Energieeffizienz zugutekommt.

Rundum-Service

„Imoon ist ein Allround-Anbieter, mit seiner Kundschaft gemeinsam neue Beleuchtungsformate entwickeln kann, angefangen bei der Layout-Konfiguration des Ladens für ein optimales Management von Design und Energieeinsparung“, sagt Simone Scirica, Lichtdesignerin von Imoon. „Gemeinsam untersuchen wir jedes Detail, von dem am besten geeigneten Produkt für die Bedürfnisse des Einzelhändlers bis hin zum Entwurf und der Umsetzung vollständig maßgeschneiderter Beleuchtungslösungen. Neben dem Angebot hochwertiger Lösungen und einer Vielzahl von Produkten, zeichnet sich unsere Unterstützung auch in der Feinabstimmungsphase vor der Eröffnung aus.“

Quelle: Imoon