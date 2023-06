Meisterhafte Ausstellung

Mit einer Mischung aus Ausstellung und Produktpräsentation trumpft Nemo Lighting in seinem neuen Showroom in Kopenhagen auf. Gezeigt werden Designs und Originalskizzen von Le Corbusier und Charlotte Perriand.

Nemo Lighting eröffnet anlässlich der 3daysofdesign einen neuen Showroom in Kopenhagen und präsentiert zum ersten Mal in den nordeuropäischen Ländern die gesamte »Masters«-Kollektion, eine einzigartige Auswahl an Leuchten, die von Meisterinnen und Meistern des 20. Jahrhunderts wie Le Corbusier und Charlotte Perriand entworfen wurden. Nemo setzt seinen Entwicklungstrend fort, indem es einen Ausstellungsraum einrichtet, um Architektinnen und Architekten sowie Fachleuten im pulsierenden Kopenhagen seine Kollektion zu präsentieren und in diesem Zuge mit ihnen in Kontakt zu treten.

Einzigartige Ausstellungsstücke

Zum ersten Mal wird ein neuer Entwurf von Le Corbu, die Lampe Cabanon, und ein einzigartiges Projekt von Perriand, die Lampe de Bureau, ausgestellt. Die Ausstellung soll durch eine Reihe von Originalskizzen und historischen Zeichnungen ergänzt werden und so beinahe musealen Charakter erhalten.

Zwei wahre Designlegenden

Le Corbusier, der als einer der wichtigsten Wegbereiter der modernen Architektur gilt, ist nach wie vor die wichtigste Figur in der komplexen Landschaft der Architektur des 20. Jahrhunderts, während Charlotte Perriand sich dadurch auszeichnete, dass sie das Konzept des Designs und seine ästhetischen Werte neu definierte. Das zeitgenössische Design belebte sie durch zeitlose, ikonische und authentische Objekte, die von der Moderne zeugen, wieder. Die Masters-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit der Fondation Le Corbusier und dem Archiv von Charlotte Perriand realisiert wurde, basiert auf Original-Skizzen und einzigartigen handgezeichneten Prototypen. Die Kollektion zeigt die außergewöhnliche Vision und Design-Sensibilität dieser beiden legendären Persönlichkeiten der modernen Architektur und des Designs.

Quelle: Nemo Lighting