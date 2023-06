LED-Messe in Mumbai ein voller Erfolg

Die LED Expo Mumbai 2023 beleuchtete eine der anspruchsvollsten Zukunftsaufgaben innerhalb der LED-Industrie: Intelligente Leuchten. Die Messe wuchs auf nunmehr über 200 Aussteller. Diese stellten eine Vielzahl neuer Funktionen vor, wie z. B. die Steuerung von Leuchten aus der Ferne oder mittels Sprache.

Technologien für die Zukunft

Die LED Expo zeigte futuristische Technologien aus der Beleuchtungsindustrie, die die Beleuchtung zu einem integralen Bestandteil von Smart Home Cities machen. Es wurden Produkte vorgestellt, die Konnektivität und Digitalisierung für neue Arbeitsformen ermöglichen und zu personalisierten Arbeitszeiten und neuen flexiblen Arbeitsmethoden mit wechselnden Arbeitsorten führen können.

Eine einflussreiche Plattform

Raj Manek, Executive Director der Messe Frankfurt India Asia, freute sich über das Jubiläum: »Einmal mehr hat sich die LED Expo als die einflussreichste Plattform erwiesen, um die besten Qualitätslösungen für die Beleuchtungsindustrie zu finden und zu präsentieren. Das unerschütterliche Vertrauen und das Engagement unserer Aussteller, Besucher und Verbände, die uns auf dieser fantastischen Reise unterstützt haben, waren die treibende Kraft hinter dem Erfolg der LED Expo in den letzten zwei Jahrzehnten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um all unseren Interessenvertreterinnen und -vertretern zu danken. Wir wollen diesen Weg fortsetzen, indem wir mit der LED Expo eine größere und bessere Plattform für die Beleuchtungsindustrie schaffen.«

Sehen heißt Glauben

Dr. K Naveen, CEO von Proradiance, Green Building Solutions, sagte, dass während der Messe in Zusammenarbeit mit der Indian Society of Lighting Engineers Sitzungen zum Thema Branchenwissen anstanden: »Sehen heißt glauben. Auf der LED Expo sehe ich viele neue Technologien und Produkte, die für alle Besucher, einschließlich Architekten, Designer, Händler und Aussteller, von großem Nutzen sind. Die Branche wird sich in Zukunft mit Technologien wie intelligenter Beleuchtung, menschenzentriertem Licht und LiFi – einer technologischen Innovation, die Daten durch LED- oder Infrarotlicht überträgt – weiterentwickeln. Diese werden von Tag zu Tag beliebter.«

Internationales Publikum

Die LED Expo zog Besucherinnen und Besucher aus allen indischen Bundesstaaten ebenso an wie führende Branchengrößen aus 18 verschiedenen weiteren Ländern. Ein Besucher aus Malaysia äußerte sich von der Bandbreite der ausgestellten Produkte, Technologien und Lösungen beeindruckt: »Die Ausstellung ist riesig und bietet eine große Auswahl an Produkten. Wenn ich also etwas suche, vom Gehäuse über Treiber bis hin zu Sensoren und kompletten Beleuchtungslösungen, dann werde ich hier auf der LED Expo sicher fündig. Ich habe mit vielen Ausstellern gesprochen, und wir sind sicher, dass wir einige von ihnen als Partner, Kunden und Verkäufer an Bord holen werden. Ich werde auf jeden Fall nach Malaysia zurückkehren und weitere Mitglieder der Branche darüber informieren, dass die LED Expo ein Muss ist.“

Alles in allem sind die Veranstalter sehr zufrieden mit ihrer Messe. Die nächste Auflage der LED Expo findet am 2. und 4. November 2023 im IEML, Greater Noida, statt.

Quelle: Messe Frankfurt India Asia