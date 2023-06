Nachhaltiger Start in eine neue Ära

Ende des Jahres 2023 gehen in einigen Bereichen der großen Fabrikhalle von Sylvania in Erlangen die Lichter aus. Mit dem europaweiten Verbot von Leuchtstoffröhren ab 1. September 2023 haben die imposanten Produktionsanlagen ausgedient. Der Standort Erlangen bleibt jedoch als Herstellungsort von LED-Leuchten und -Röhren erhalten und spielt für das Traditionsunternehmen in Europa eine große Rolle, auch in Sachen Nachhaltigkeit.

Im Jahr 1969 startete Sylvania in Erlangen mit der Produktion von Leuchtstoffröhren. Natürlich kommt das Aus für diese Leuchtmittel nicht plötzlich, doch ein Traditionsunternehmen ganz neu aufzustellen braucht Zeit und unterschiedliche Interessen müssen abgewogen sowie zufriedengestellt werden. Wilhelm Balbierer ist seit 2021 als General Manager Nordeuropa, Osteuropa & DACH bei Sylvania tätig und trägt auch die Verantwortung für den Standort Erlangen. Mit seiner Expertise von rund 30 Jahren in der Beleuchtungsbranche war er maßgeblich an der Ausarbeitung eines neuen Businesskonzepts beteiligt.

Der Standort Erlangen bleibt erhalten

Die Neuausrichtung des Standorts Erlangen sieht die Herstellung von zunächst drei Produktfamilien vor, Resisto Feuchtraumleuchten, Helios LED-Röhren und UV-Photozellen. Für eine hohe Effizienz sorgt die Automatisierung der Produktion. Für die Massenproduktion der LED-Röhren erhält Erlangen entsprechende Maschinen von der Produktionsstätte in Belgien.

Die Schattenseiten der Neuausrichtung

Durch den Wegfall der Leuchtstoffröhrenproduktion stand lange Zeit im Raum, dass rund 65 Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz verlieren. Gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft wurde hierfür in mehreren Verhandlungsrunden ein Sozialplan erstellt, zusätzlich wurde ein Freiwilligenprogramm sowie eine Altersteilzeitlösung angeboten. Erfreulich ist, dass durch die einvernehmlich verabschiedeten Maßnahmen die Zahl der tatsächlichen Kündigungen auf 17 reduziert wurde.

Nachhaltigkeit im Fokus

Einerseits bietet der Standort Erlangen einen zentralen Umschlagplatz für Europa, wodurch Lieferwege kurzgehalten werden. Auf der anderen Seite hat Sylvania auch seine Supply Chains auf den Prüfstand gestellt und setzt fast nur auf europäische Komponenten, die zudem für mehrere Produkte verwendet werden können. Des Weiteren nutzt das Unternehmen ausschließlich Verpackungen ohne Kunststoffe und chemische Farben. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 eine positive CO2-Bilanz aufzuweisen.

Mit Innovationskraft in die Zukunft

Wie innovativ ein Traditionsunternehmen sein kann, zeigt Sylvania mit Helios, einer völlig neuen gasgekühlten linearen LED-Lichtquelle, die in Erlangen entwickelt wurde. Die Konstruktion der Helios-Lampe besteht aus LED-Filamenten, die in einer vakuumdichten Glashülle eingeschlossen sind. Dieser einzigartige Ansatz bedeutet, dass die IP68-zertifizierte Röhre Feuchtigkeit, Schwefel und andere Chemikalien von den LEDs fernhält. So bietet die Helios über die gesamte Lebensdauer eine bessere Lichtausbeute sowie hervorragende Farbstabilität. Das Design des LED-Filaments ermöglicht eine Lichtabstrahlung von 360 Grad – eine Weltneuheit für ein lineares LED-Produkt. Helios bietet ein hohes Maß an Flexibilität und wird derzeit in den Bereichen Insektenbekämpfung, Gartenbau, Vertical Farming sowie bei der Inspektion von Autolacken und Flugzeugoberflächen eingesetzt.

Quelle: Feilo Sylvania Germany GmbH