Eröffnung der Lehner Leuchten Manufaktur in Burglengenfeld

Am 20. April 2023 feierte das Team der Lehner Leuchten Manufaktur zusammen mit zahlreichen Gästen das Opening des neuen Standorts in Burglengenfeld an der Schmidmühlener Straße. Zu den Besucherinnen und Besuchern zählten Größen der kommunalen Politik sowie Vertreterinnen und Vertreter von Energieversorgern, Lichtplaner, Architekten und langjährige Geschäftspartner. Die weiteste Anreise haben Gäste aus Holland und anderen Bundessländern auf sich genommen.

Nach Vorträgen der Geschäftsführer Mario Weinfurtner und Klaus-Peter Siemssen konnten sich die Gäste bei einer Führung durch Produktion, Lager und Backoffice vom neuen Standort in Burglengenfeld und der Lehner-Produktpalette überzeugen. An verschiedenen Themenständen zu den Bereichen Entwicklung, Smart Lighting, Solarleuchten, Elektroladesäulen und Circularen Lichtprofilen bestand die Möglichkeit, sich detailliert zu Bestsellern und technischen Neuheiten zu informieren. Ebenfalls vertreten war ein Stand der Firma Mycel, mit der zukünftig nachhaltige und umweltfreundliche Smart City und Smart Lighting Lösungen vertrieben werden. Besonderes Highlight des Betriebsgeländes war zudem der neu errichtete Leuchtenpark mit über 30 Leuchtenmodellen.

Wachstum und ein neuer Partner

Die 1961 in Nittendorf bei Regensburg gegründete Lehner Leuchten Manufaktur steht mit ihrer langjährigen Geschichte für hohe Qualität und Designkompetenz von technischer, historischer und dekorativer Außenbeleuchtung. Am neuen Standort in Burglengenfeld sind Entwicklung, Produktion, Lager und Vertrieb nun unter einem Dach vereint. Nachdem der Unternehmer Mario Weinfurtner mit seinem Geschäftspartner Michael Probst 2019 die Lehner Leuchten Manufaktur übernommen hatte, erwies sich der ursprüngliche Standort schnell als zu klein – man entschloss sich zum Bau einer neuen Produktionshalle in Burglengenfeld. Im Sommer 2021 war Spatenstich, bereits im Mai darauf konnte die Fertigung anlaufen. Mit den neuen Räumlichkeiten und verbesserten Produktionsabläufen konnte der Umsatz erneut deutlich gesteigert werden, wodurch die Firma Selux auf den Mitbewerber aufmerksam wurde und eine Kooperation vorschlug. Seit Mitte 2022 ist die Lehner Leuchten Manufaktur eine Tochter der Selux GmbH.

Perfekte Symbiose

Im Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Siemssen scheint Herr Weinfurtner einen Partner gefunden zu haben, mit dem er sich nicht nur geschäftlich bestens versteht. Beide traten zur Eröffnung in Lederhose und Trachtenweste auf und unterstrichen auch optisch die Zusammengehörigkeit. Zusammen mit den angereisten Gästen wurde anlässlich dieses neuen Meilensteins der Betriebsgeschichte bis in die Morgenstunden gefeiert.

Quelle: Lehner Leuchten Manufaktur