Das bdia Handbuch Innenarchitektur 2023/24 zeigt in dieser Ausgabe des Bund Deutscher Innenarchitekten die aktuellen Trends und das herausragende Gestaltungsniveau der Innenarchitektur in Deutschland. Von privaten Wohnhäusern, Szene-Gastronomie, Hotel-Design, Arbeitswelten, Bauten der Gesundheit bis hin zu öffentlichen Bauaufgaben werden alle Planungsbereiche abgebildet.

Texte, Bilder und Pläne

25 von einer Fachjury ausgewählte Projekte bilden das Leistungsspektrum der Innenarchitektinnen und Innenarchitekten im bdia ab. Alle Projekte werden anschaulich in Text und Bild sowie mit aussagekräftigen Plänen dargestellt.

Digitale Arbeitswelten

Drei ausgezeichnete Fachbeiträge widmen sich in dieser Ausgabe dem auch in der Innenarchitektur immer wichtiger werdenden Thema „Digitale Arbeitswelten“. Was bedeutet eigentlich „digital“? Mit welchen neuen Entwicklungen müssen wir uns als erfolgreiche Planerinnen und Planer auseinandersetzen? Und wo bleibt da der Mensch?

Der Adressteil der bdia-Mitglieder und Förderpartner, sortiert nach Bundesländern, rundet das Handbuch ab und macht es zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk für die

Akteure der Innenarchitektur-Branche und alle, die sich über innovative und kreative Innenraumgestaltung informieren möchten.

Quelle: Callwey GmbH