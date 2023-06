Positive Bilanz nach der eltec Nürnberg 2023

Das süddeutsche Elektrohandwerk traf sich an drei Tagen in der Messe Nürnberg. Mit über 200 Ausstellern, zahlreichen fachlichen Angeboten und rund 12.000 Besucherinnen und Besuchern schließt die Messe mit einer positiven Bilanz. Nach einer coronabedingten Pause hat die eltec nach vier Jahren nun einen erfolgreichen Neustart hingelegt und sich wieder als Treffpunkt etabliert.

Die eltec 2023 war an drei Tagen der Treffpunkt für das Bayerische Elektrohandwerk, aber auch viele Ingenieurbüros und Planer kamen zur eltec, um die Angebote der über 200 Aussteller zu entdecken und vor allem, um sich endlich wieder persönlich zu treffen und über aktuelle Entwicklungen auszutauschen.

Comeback mit neuem Veranstalter

Die AFAG Messen und Ausstellungen GmbH hat die Messe eltec erst Ende des vergangenen Jahres als Veranstalter übernommen. Das Projektteam um Projektleiter Michael Löffler und Projektreferentin Gloria McCray hat seitdem intensive Gespräche geführt, um die eltec wieder fest im Kalender der Branche zu etablieren. Die Geschäftsführer des Messeveranstalters AFAG, Henning und Thilo Könicke, freuen sich über das Comeback der eltec: „Trotz der kurzen Vorbereitungszeit ist es gelungen, die wichtigsten Aussteller und Stakeholder auf der eltec in Nürnberg zu versammeln. Wir danken vor allem den fachlichen Partnern aber auch den Ausstellern für ihre Unterstützung und ihr Engagement, um die eltec 2023 mit einer positiven Bilanz abzuschließen.“

Positive Bilanz

Fachlicher Träger der eltec ist der Landesinnungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk, der im Rahmen der diesjährigen Fachmesse sein 100-jähriges Jubiläum feierte. Hans Auracher, Vorsitzender des Landesinnungsverbands für das Bayerische Elektrohandwerk, zieht nach drei Messetagen eine positive Bilanz: „Es hat mich gefreut, dass so viele Kollegen auf die eltec 2023 gekommen sind. Obwohl die Konjunktur gerade gut ist und in allen Betrieben viel zu tun ist, haben es viele Besucher als wichtig erachtet, auf die Regionalmesse nach Nürnberg zu kommen. Nach vier Jahren Pause, gab es eine gewisse Unsicherheit, ob es klappt an die früheren Erfolge der eltec anzuknüpfen, aber es ist gelungen. Alle namhaften Aussteller waren wieder mit dabei und viele Besucher kamen zur Messe. Besonders der Mittwoch war sehr stark besucht, das war wie ein Geburtstagsgeschenk zum 100-jährigen Jubiläum des LIV.“

Mit ihren Angeboten deckten die Aussteller der eltec alle Bereiche des Elektrohandwerks ab. Im Fokus standen die Bereiche Elektroinstallationstechnik, Gebäude und Energie sowie regenerative Energien, Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektromobilität.

Einer der Aussteller ist die Siemens AG, die ihren Sitz in Erlangen und damit in der Metropolregion Nürnberg hat. Harald Mauch, Leitung Electrical Products, Siemens AG: „Ich bin froh, dass die eltec endlich wieder stattgefunden hat, als die Messe in unserer Heimatregion. Die Freude ist groß, dass wir uns nach der Pandemie nun wieder persönlich mit den Kunden austauschen konnten. Es ist schön, sich „face to face“ zu treffen, die Emotionen live mitzunehmen und sich wieder persönlich zu präsentieren. Unsere Zielgruppen, Installateure sowie Planer, haben wir auf der eltec zahlreich angetroffen.“

Für Christian Doerner, Geschäftsführer von Jürgen Doerner Handelsvertretungen, hat sich die stärkere Einbindung des Großhandels bewährt: „Wir sind zufrieden mit der diesjährigen eltec. Regionale Handwerksbetriebe und Planungsbüros aus ganz Bayern sind zum persönlichen Gespräch auf die eltec gekommen. Nach der coronabedingten Pause gab es nun nach langer Zeit endlich wieder die Möglichkeit für persönliche Treffen. Somit wurde die eltec für gute Gespräche und den Austausch zu aktuellen Themen genutzt. Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste eltec Nürnberg in 2025.“

Der Bundesverband des Elektro-Großhandels hat mit der Landesgruppe Bayern die eltec unterstützt und den Großhandel vertreten.

Wissenstransfer und Networking

Das Messeangebot der eltec wurde durch ein fachliches Rahmenprogramm erweitert und abgerundet. Auf zwei Bühnen sowie in verschiedenen Seminaren und Workshops wurden parallel zum Messegeschehen aktuelle Themen, sowie Anwendungsbeispiele aus der Praxis aufgegriffen und vertieft. Das fachliche Angebot wurde von den Besucherinnen und Besuchern gut angenommen und soll auch bei der kommenden eltec weiter ausgebaut werden.

Der Berufsnachwuchs zeigte sich auf der eltec sehr engagiert: 2.400 Berufsschüler kamen auf die Messe, um ihre Branche kennenzulernen.

Im TechnoCamp gab es Sicherheitsseminare sowie einen Praxisparcours an 20 Ständen. Dabei kam der Berufsnachwuchs ins direkte Gespräch mit den ausstellenden Unternehmen und hatte die Möglichkeit, sich praktisch auszuprobieren, so zum Beispiel auch am Stand der Firma Hager. Für Stephan Kuhl, Leiter Region Süd bei Hager, war das TechnoCamp ein wichtiger Bestandteil: „Die eltec 2023 war ein gelungener Branchentreffpunkt für unsere Kunden und uns als Unternehmen. Starken Zuspruch erhielten wir wieder aus Richtung der Auszubildenden im Elektrohandwerk, die für durchgängigen Betrieb in unserer Werkstattstraße im TechnoCamp sorgten.“

eltec-Projektleiter Michael Löffler schließt ebenfalls mit einer positiven Bilanz: „Ein großer Dank geht an die Aussteller, die sich trotz der Kurzfristigkeit mit sehr viel Engagement auf die eltec vorbereitet haben und sehr spannende Messebeteiligungen präsentiert haben. Wir freuen uns, dass in diesem Jahr rund 12.000 Besucher zur eltec kamen und dass vor allem der zweite Messetag viele Erwartungen übertroffen hat. Neben dem Elektrohandwerk waren auch zahlreiche Planer und Ingenieurbüros vertreten, was uns sehr freut. Bereits jetzt führen wir intensive Gespräche, um die eltec 2025 als Treffpunkt für das süddeutsche Elektrohandwerk fortzuführen und die Messe auch für weitere Zielgruppen attraktiv zu machen.“

Mit der eltec 2023 kehrt die Messe wieder zu ihrem etablierten zweijährigen Turnus zurück und findet das nächste Mal von Dienstag, 20. bis Donnerstag, 22. Mai 2025 in der Messe Nürnberg statt.

Quelle: eltec Messe