Die LIT Lighting Design Awards sind ein jährlich stattfindender Wettbewerb für Lichtdesign, bei dem alle Einsendungen von einer großen Jury bewertet werden, die sich aus erfahrenen und prominenten Akademikern, Fachleuten, Pressevertretern, Unternehmern und wichtigen Personen aus der Lichtdesignbranche zusammensetzt.

Der Wettbewerb würdigt die herausragende Leistungen aus verschiedenen Kategorien, die von landwirtschaftlichen Beleuchtungen bis hin zu innovativen Beleuchtungssoftware-Anwendungen reichen.

Lighting Product Design of the Year Award

Der Lighting Product Design of the Year Award ist eine der drei Kategorien der LIT Lighting Design Awards und ehrt die herausragenden Leistungen talentierter Produktdesigner, die die Qualität des Designs und des von ihren Kreationen ausgestrahlten Lichts hervorheben. Der Preisträger erhält die begehrte LIT-Trophäe sowie die Möglichkeit, seine Arbeit wird im jährlich erscheinenden Book of Design vorzustellen.

Emerging Lighting Product Designer of the Year Award

Der Emerging Lighting Product Designer of the Year Award wurde speziell entwickelt, um das Engagement und die Leidenschaft von Studierenden zu würdigen, die die Grenzen des Beleuchtungsdesigns immer weiter hinausschieben. Diese Auszeichnung bietet nicht nur die begehrte Trophäe, sondern auch einen Geldpreis. Die Vorteile für aufstrebende Designerinnen und Designer sind ähnlich wie die für professionelle Designerinnen und Designer, einschließlich der Bekanntmachung durch Medienkampagnen, Newsletter, Online-Profile und digitale Zertifikate. Dank der Partnerschaft mit den »Silhouette Awards (SA)« erhält der Empfänger des Emerging Lighting Product Designer of the Year Award außerdem eine sechsmonatige Mentorenschaft von angesehenen SA-Jury-Mentoren, die seine Fähigkeiten erweitern und seine Karriereambitionen vorantreiben.

Die Anmeldung erfolgt unter diesem Link.

APDC Gala 2023: Auszeichnung für exzellentes Lichtdesign in Asien mit den LIit Lighting Design Awards

Die APDC International Design Award Gala 2023, organisiert vom APDC (Asia Pacific Design Center), fand im Sofitel Louvre Hotel in Foshan, Guangdong, China, statt. Bei dieser jährlichen Designveranstaltung wurden die außergewöhnlichen Leistungen chinesischer Designer gewürdigt, die sich auf der Weltbühne in verschiedenen Designdisziplinen hervorgetan haben. Im Rahmen der Zeremonie wurden auch die Gewinner der angesehenen 3C Awards-Programme ausgezeichnet, darunter die LIT Lighting Design Awards.

Beleuchtungsarbeit im Museum of International Design of China

Unter den ausgezeichneten Preisträgern wurde Fang Fang für seine bemerkenswerte Beleuchtungsarbeit im Museum of International Design of China mit dem prestigeträchtigen Preis »Lighting Design of the Year 2019« bei den LIT Lighting Design Awards geehrt.

Die APDC International Design Award Gala 2023 begrüßte mehr als 400 Gäste, darunter Vertreter prominenter Designinstitutionen, Designerinnen und Designer sowie Branchenexperten aus verschiedenen Ländern und Regionen, die sich auf Architekturdesign, Innenarchitektur, Landschaftsdesign und andere Designbereiche spezialisiert haben. Die Veranstaltung präsentierte die Vielfalt und Exzellenz der Designtalente in der asiatisch-pazifischen Region.

Quelle: LIT Design Awards