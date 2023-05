iF Design Award 2023: Zumtobel gewinnt mit Leuchte »SCENO«

Die im April 2022 vorgestellte Leuchte »Sceno« von Zumtobel hat die Jury überzeugt: 132 Design-Experten aus über 20 Ländern haben im Zuge des iF Design Awards 2023 ihre Favoriten gekürt. Das zurückhaltende Design von »Sceno« sicherte sich die Auszeichnung in der Kategorie Retail Luminaire/Spotlight und Track.

Jährlich vergibt eine Fachjury aus Design-Expertinnen und Experten den iF Design Award. Bei der Prämierung wird sowohl Wert auf ein außergewöhnliches Design als auch auf Innovationskraft gelegt. Eines der in diesem Jahr prämierten Produkte ist die Leuchte »Sceno« von Zumtobel, die für ihr Design und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der Kategorie Retail Luminaire/Spotlight und Track ausgezeichnet wurde.

Zurückhaltendes Design

Das zurückhaltende Design der Leuchte überlässt der Ware die Bühne und lenkt die Aufmerksamkeit der Kunden auf die Produkte. Die Leuchte bietet ein zeitloses Äußeres und geraden Linien. Die speziell entwickelte Linsentechnologie sorgt laut Herstellerinformationen für ein gleichmäßiges Licht. Statt auf eine große Lichtquelle setzt Zumtobel auf eine Reihung miniaturisierter Lichtkammern. Ob sieben LEDs oder 14, ob ein- oder zweiseitig bestückt: Die Kombination aus Linsen und Entblendungswaben garantiert nach Herstellerangaben hohe Lichtqualität und eine wirkungsvolle Entblendung mit hohem visuellem Komfort. Retailer können mit der Leuchte eine anregende Atmosphäre kreieren.

Jörg Linden, Application Manager Retail bei Zumtobel, sagt: „Es ist uns eine Freude und Ehre, den renommierten iF Design Award als Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. »Sceno« ist für die Applikation Retail die konsequente Evolution der besten Eigenschaften eines Strahlers und einer Langfeldleuchte. Sie meistert gekonnt die hohen Anforderungen in punkto Flexibilität, Brillanz und Nachhaltigkeit im Sinne der Anpassung an sich stetig verändernde Raumkonzepte im Retail. Es ist möglich, mit nur einer Leuchte verschiedene Zielflächen mit unterschiedlichen Anforderungen, Lagen und Orientierungen im Raum ins richtige Licht zu rücken. Die Beleuchtung fügt sich nahtlos in die Architektur ein und lenkt den Fokus auf die Warenpräsentation. Durch »Sceno« wird Einkaufen zum Erlebnis!“

Gestaltungsfreiheit dank vier Varianten und unzähligen Einsatzmöglichkeiten

Neben dem fixen Mittelteil sitzen bei der Leuchte unabhängige Flügel, in denen die Lichtwaben integriert sind und die sich getrennt voneinander einstellen und im Store ausrichten lassen. Je nach Bedarf steht »Sceno« in vier verschiedenen Varianten zur Verfügung: in ein- oder zweiflügeliger Ausführung, mit je sieben oder 14 Waben pro Seite. Je nach Variante variiert die Lichtleistung mit 2.000, 3.500, 7.000, 8.000 oder 14.000 Lumen.

Individuell konfektionierbar

In den drei verfügbaren Gehäusefarben Schwarz, Weiß und Silber fügt sich die Leuchte dezent in den Verkaufsraum. Speziell entwickelt für Supermärkte und Retail-Flächen berücksichtigt sie laut Hersteller dabei die Perspektive des Menschen. Denn die unterschiedlichen Optiken bringen Licht genau dorthin, wo es gebraucht wird: in die Regale und die weiteren Präsentationsflächen. Die Leuchte ist in vier verschiedenen Lichtfarben (2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin, 3.500 Kelvin, 4.000 Kelvin) erhältlich, um die Farben und Details unterschiedlicher Waren hervorzuheben. Speziell für die Frischetheke gibt es darüber hinaus ein »MEAT-Modul«, das Rottöne von Lebensmitteln authentisch zur Geltung bringt, Farben nicht verfälscht und einen Eindruck von besonderer Frische vermittelt.

SCENO auch fürs Büro

Dieses Jahr wurde der Anwendungsbereich von »Sceno« um den Einsatz in Büroräumen erweitert, schließlich möchten viele Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück ins Büro holen. Dabei helfen Konzepte wie New Work, die auf offene Grundrisse und variable Raumlayouts setzen. Ob kreativ in der Kollaborationszone oder konzentriert am Einzelarbeitsplatz: Die Leuchte bietet nach Angaben des Herstellers eine flexible Lichtlösung, die geänderten Sehaufgaben und Nutzungsbedürfnissen im Office entspricht.

Ändert sich das Bürodesign, ändert sich auch das Licht. »Sceno« besitzt individuell dreh- und schwenkbare Lichtmodule für maximale Flexibilität. Noch mehr Gestaltungsfreiheit gibt die Kombination mit Schienensystemen: Für Arbeitsplätze ist der Einsatz der Leuchte auf einer 3-Phasen-Stromschiene optimal. In Kollaborationszonen eignet sich die Montage auf »Supersystem« Schienen.

Sven Scharfe, Product Manager Spotlights, ergänzt: „Sceno vereinigt einzigartig die Schlüsselthemen Flexibilität, Modularität und brillante Akzentbeleuchtung in einem flachen und zurückhaltenden Leuchtendesign. Zwei unabhängig voneinander einstellbare Flügel sowie drehbare 3-Phasen-Stromschienenadapter oder TECTON-Adapter ermöglichen höchste Variabilität. Ebenfalls lassen sich die beiden Flügel individuell mit unterschiedlichen LEDs und Optiken bestücken. Durch den speziell entwickelten optischen Aufbau aus Linse und Reflektor generiert die Leuchte höchste Brillanz auf der Ware unter Einhaltung einer optimierten Entblendung – auch für die Office-Beleuchtung.”

Quelle: Zumtobel Lighting GmbH