Die gemeinsamen Produktbundles adressieren die Hauptbedürfnisse des modernen Wohnens: erhöhten Schutz, besseres Raumklima und mehr Wohnkomfort. Weitere Details werden noch im August bekannt gegeben. »Durch die Integration unserer Ledvance Smart+ Produkte in das Bosch Smart Home System wird die Anwendung für unsere Kunden noch einfacher: Er bekommt eine hoch-qualitative Lösung für ein sicheres Zuhause, ohne dafür eine weitere Bridge zu benötigen«, so Ledvance Head of Retail and Partnership Management Western Europe Marc Gerster.