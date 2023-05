Die AS LED Lighting GmbH ist nun auch offizieller Lichtpartner des Tennisverbands Mittelrhein e.V. (TVM). TVM-Vorsitzender Utz Uecker unterstreicht zum Kooperationsstart: „Hohe Qualität und Expertise für LED-Beleuchtung von Tennisanlagen sind für unsere Vereine besonders wichtig, seit Energiekosten und Nachhaltigkeit neu im Fokus stehen. Auch hinsichtlich Mitgliederwerbung und -bindung. Daneben hat uns die Seriosität von AS LED Lighting und die Verlässlichkeit der Produkte überzeugt.“

Neben dem Angebot kostenloser Webinare haben die Vereine im TVM jederzeit die Möglichkeit, sich direkt mit dem Fachpersonal bei AS LED Lighting über mögliche Projekte hinsichtlich effizienter Beleuchtung in der Halle und auf Außenanlagen auszutauschen und professionell beraten zu lassen.

Bestätigung in der Fläche

„Mit dem TVM bestätigt nun ganz Tennis-NRW unsere Fachkenntnis und Zuverlässigkeit. Das spornt uns zusätzlich an, die hohe Qualität unserer Produkte weiter zu steigern.“, so AS LED Lighting Geschäftsführer Stefan Kirner. Mit dem TVM kooperiert das Unternehmen mit allen drei nordrhein-westfälischen Tennisverbänden neben dem WTV in Westfalen und dem TVN am Niederrhein – und erweitert die langjährigen Verbandspartnerschaften in Bayern (BTV) und Berlin-Brandenburg (TVBB).

Qualität Made in Germany

Unabhängige Institute wie TÜV SÜD und VDE bestätigen neben einer Vielzahl an bundesweit zufriedenen Vereinen nach eigenen Angaben die Spitzenqualität der ballwurfsicheren und blendfreien Beleuchtungslösungen von AS LED Lighting im Sportbereich. Produktion in Süddeutschland um den Firmensitz Penzberg und spezialisierte Lichtplanung garantieren „Spitzenlicht für Spitzenleistung“ – für alle Spielklassen von Breiten- bis Profisport.

LED in Hallen und auf Freiplätzen

Laut Unternehmen ist ist AS LED Lighting seit Jahren bekannt und gelobt als Ausstatter für Tennishallen. Nun beleuchten Flutlichtstrahler auch die Außenplätze mit ausgeklügeltem Konzept. Durch die Ein-Mast-Lösung lassen sich beispielsweise zwei nebeneinander liegende Plätze bis zu Spielklasse II wirtschaftlich ausleuchten. Mehrere Masten erweitern das Spektrum bis zum Profi-Niveau. Dank speziellem Linsensystem minimiert AS LED Lighting unnötige Lichtemissionen zugunsten des Insektenschutzes oder Anrainern der Vereinsgelände.

Verband und Unternehmen hatten gleichzeitig den Impuls der Kooperation, Anfang des Jahres trafen sich AS LED-Vertreter Burkhard Jüterbock und TVM-Geschäftsführer Sebastian Müller in Köln. „Vor der Investition für Beleuchtung ist erfahrene Beratung unabdingbar. AS LED bietet unseren Vereinen sehr gute Begleitung vorab und langlebige Ausstattung für Hallen und für Außenanlagen für die Zukunft“, resümiert TVM-Geschäftsführer Sebastian Müller.

Quelle: AS LED Lighting GmbH