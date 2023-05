Am 3. Mai starten die ENERGIETAGE 2023 mit dem digitalen Programm (3. bis 5. Mai), der Präsenzteil in Berlin folgt am 22. und 23. Mai in Berlin. Rund 500 Energiewende-Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft und Praxis beteiligen sich aktiv mit Vorträgen an der Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland.