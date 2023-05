WayPoint tritt dem Verband LightingEurope bei

Way-Point wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet, eine Produkt- und Prozessphilosophie zu entwickeln, die sich an den alten Handwerksbetrieben orientiert. Way-Point ist an fast allen Prozessschritten beteiligt, vom Entwurf und Bau von Prototypen, einschließlich der Glas-, Metall-, Malerei- und Lichtquellenprozesse, bis hin zum fertigen Produkt.

Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit im Fokus

Giuseppe Crapa, PhD Researcher bei WayPoint, erklärt: »Wir freuen uns sehr über die Teilnahme an LightingEurope und insbesondere über die Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit. Wir investieren stark in Forschung und Innovation, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit, und arbeiten zudem mit der Universität Palermo zusammen. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von WayPoint in Sizilien ist seit langem an Projekten beteiligt, die darauf abzielen, den ökologischen Fußabdruck von Produkten ganzheitlich zu reduzieren, von der Designphase bis zur Entsorgung. Wir möchten Nachhaltigkeit, Kohlenstoffbilanzierung und Treibhausgasberichterstattung vereinfachen und automatisieren, indem wir ein innovatives System zur direkten Quantifizierung von Umweltfußabdrücken und Auswirkungen entwickeln«.

»Wir freuen uns sehr, WayPoint unter unseren Mitgliedern begrüßen zu dürfen. Die Aktivitäten von LightingEurope wirken sich auf alle Beleuchtungsunternehmen in ganz Europa aus, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Markt, und es ist die Vielfalt der Perspektiven unserer Mitglieder, die uns dabei hilft, einen starken Konsens zu erzielen und sinnvolle Beiträge zu EU- und nationalen Gesetzen und Politiken zu leisten«, erklärt Ourania Georgoutsakou, Generalsekretärin von LightingEurope. »Die Zusammenarbeit von WayPoint mit der Universität Palermo ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Unternehmen junge Ingenieure schon früh in ihrer Karriere ansprechen und sie in die Welt der branchenweiten Zusammenarbeit einführen können«, fügt sie hinzu.

Quelle: LightingEurope