Kommunikationsinitiative »BERÜHRUNGSPUNKTE« in Venedig

Seit November 2022 hat die Kommunikationsinitiative »BERÜHRUNGSPUNKTE« mit Trilux einen neuen starken Partner an Bord. Der Beleuchtungsexperte will gemeinsam mit den Gründungsmitgliedern Keuco und Gira Architekturschaffende mit inspirierenden, facettenreichen Inhalten begeistern und berühren. Ein wichtiger Baustein ist die Architekturbiennale in Venedig. Das Trio ist vom 17. bis 21.05.2023 mit einem exklusiven Meetingpoint und einem spannenden Programm vor Ort.

Die vor 25 Jahren gegründete Kommunikationsinitiative »Berührungspunkte« lädt auch in diesem Jahr zur Architekturbiennale nach Venedig – in ihren exklusiven Meetingpoint im historischen Palazzo Contarini Polignac direkt am Canale Grande.

Trilux erneut als Partner vor Ort

Trilux nutzt die Veranstaltung in Venedig zum Austausch mit der Branche und lädt das interessierte Fachpublikum zum Netzwerken, Informieren und Inspirieren ein. Neben spannenden Fachvorträgen von hochkarätigen Referentinnen und Referenten erwartet die Gäste ein buntes Rahmenprogramm in einem unvergesslichen Ambiente. Typisch für Venedig steht für die Besucherinnen und Besucher am Meetingpoint ein Wassertaxi-Shuttle bereit, mit dem sie zwischen dem Biennale-Gelände und dem Meetingpoint pendeln können.

Ein inspirierendes Branchenevent

Los geht es bereits vor dem offiziellen Biennale-Start – mit der »Berührungspunkte« Welcome-Party am 17. Mai ab 18:00 Uhr. In der Woche bis zum 21.5. steht Informatives und Inspirierendes für die Branche auf dem Programm, zum Beispiel Fachvorträge des renommierten Architekturbüros SEHW Architektur und der Lichtplaner JackBeNimble sowie eine moderierte Matinee mit dem Kuratoren-Team für den deutschen Biennale-Beitrag.

Auch das 25-jährige Jubiläum von »Berührungspunkte« wird gebührend gefeiert: Pünktlich zur offiziellen Eröffnung der Architekturbiennale am 20. Mai lädt die Initiative zu einer großen Jubiläumsfeier in den historischen Palazzo. Start ist ebenfalls 18 Uhr.

„Die Biennale ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um uns noch enger mit der Architektur-Branche auszutauschen, ihre Wünsche und Bedürfnisse noch besser zu verstehen – und das Fachpublikum vor einer atemberaubenden Architekturkulisse für neue lichttechnische Möglichkeiten zu begeistern“, erklärt Karsten Müller, Geschäftsführer von Trilux Lighting Solutions das Engagement.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung findet man unter diesem Link.

Quelle: Trilux