Auszeichnung „Heimatverbundenes Unternehmen“ für Lamilux

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ehrt das Rehauer Familienunternehmen Lamilux für seine vielfältigen Aktivitäten und sein breites Engagement für die Region Hochfranken mit der Auszeichnung „Heimatverbundenes Unternehmen“. Mit seinen initiierten und erfolgreich umgesetzten Projekten in der und für die Region Hochfranken trägt das Unternehmen zur Stärkung der bayerischen Heimat bei. Genau diesen Einsatz würdigt die bayernweite Auszeichnung, welche Albert Füracker, der bayerische Staatsminister der Finanzen und für Heimat, am Montag, dem 24. April, verlieh. Das Geschäftsführer-Ehepaar Dr. Heinrich und Dr. Dorothee Strunz nahmen den Preis im Heimatministerium in Nürnberg entgegen.

Lamilux unterstützt nach eigenen Angaben seit Jahren die Nachwuchsförderung und die Berufswahl durch vielfältige CSR-Maßnahmen in der Region Hochfranken. Die eigene Kindertagesstätte, die Initiierung und maßgebliche Organisation der Studien- und Berufsorientierungsmesse „Contacta HochFranken“ und die Entwicklung eines unternehmenseigenen, mehrfach ausgezeichneten Ausbildungskonzepts „Education for Excellence“ sind Beispiele für das Engagement von Lamilux. Weiter werden Programmierkurse für Kinder sowie ein Familien-Aktionstag „Eine Stadt spielt MINT“ veranstaltet, um Kinder spielerisch an MINT-Berufe heranzuführen. Die Lamilux Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG aus Rehau erhält für die Maßnahme „Engagement für die Region Hochfranken“ mit verschiedenen Partnern der Region Hochfranken die Auszeichnung „Heimatverbundenes Unternehmen“.

Beitrag von regional verwurzelten Unternehmen

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat würdigt die umgesetzten Maßnahmen neun bayerischer Unternehmen als Best-Practice-Beispiele, welche nicht nur als Vorbild für andere Unternehmen dienen, sondern gleichzeitig auch Motivation für bayerische Unternehmen geben, sich in der eigenen Heimat über den wirtschaftlichen Kernbetrieb hinaus zu engagieren. „Heute stehen unsere heimatverbundenen Unternehmen im Mittelpunkt! Regional verwurzelte Unternehmen leisten vor Ort einen wichtigen Beitrag – sie bieten wohnortnahe Arbeitsplätze, fördern Inklusion und unterstützen ehrenamtliches sowie soziales Engagement. Unsere heutigen neun Preisträger sind großartige Vorbilder: Sie stecken viel Zeit, Geld und Herzblut in die Gestaltung unserer Heimat und übernehmen Verantwortung für unsere Gesellschaft“, freute sich Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der Verleihung am Montag, den 24. April.

„Mit dieser Auszeichnung würdigen wir den besonders wichtigen Einsatz der Unternehmen für unseren Freistaat. Die bürgerschaftliche Seite des unternehmerischen Handelns ist gerade in herausfordernden Zeiten wichtiger denn je – sie hält unsere Gesellschaft zusammen. Genau das macht Bayern so einzigartig!“, so Füracker weiter.

Quelle: Lamilux