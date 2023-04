Nichia kündigt eine umfangreiche Roadshow an

Der LED-Hersteller und Erfinder der blauen und weißen High-Brightness-LED Nichia, kündigt eine umfangreiche internationale Roadshow an. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der von Nichia entwickelten blauen High-Brightness-LED wird eine Reihe von Veranstaltungen für Kunden, Partnerinnen und Partner sowie für einflussreiche Beleuchtungsexpertinnen und Experten in ganz Europa stattfinden, darunter spezielle Roadshow-Treffen in Deutschland, Spanien, Italien und anderen europäischen Ländern.

Start in Deutschland

Die Roadshow beginnt am 9. Mai in Frankfurt am Main in der Nichia-Niederlassung in Kronberg in Anwesenheit ausgewählter Geschäftsvertreterinnen und Vertreter und eingeladener Partnerinnen und Partner. Die Tour wird in anderen europäischen Städten fortgesetzt, mit speziellen Veranstaltungen in Barcelona am 31. Mai, in Hechingen am 21. Juni und in Mailand am 28. Juni.

Gemeinsam mit den wichtigsten europäischen Partnerinnen und Partnern wird Nichia seinen Kunden die Geschichte der blauen Hochleistungs-LEDs näher bringen. Neben interaktiven Workshops, Diskussionen und konferenzähnlichen Präsentationen mit einem Expertengremium von Rednern werden die Veranstaltungen den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit geben, Kontakte zu knüpfen, Produktdemonstrationen zu beobachten und persönlich über Nichias weltweit führende Innovationen und aktuelle Beleuchtungstrends zu diskutieren.

Vielfältige Programmpunkte

Die Erfindung der blauen High Brightness LED hat zu vielen bedeutenden Fortschritten in der Festkörperbeleuchtung beigetragen. Nichia hat die Grenzen seiner Technologie in den letzten 30 Jahren laut eigenen Angaben durch kontinuierliche Produktinnovationen weiter verschoben. Die Präsentationen auf der Roadshow konzentrieren sich auf eine Reihe von wichtigen Beleuchtungsanwendungen, darunter den Einsatz von hocheffizienter, farbstarker und nachhaltiger Beleuchtung in Einzelhandelsgeschäften. Es werden auch Fallstudien vorgestellt, z. B. wie spektral und farblich abstimmbare Beleuchtungstechnologien, das Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer in Einrichtungen des Gesundheits- und Gaststättengewerbes sowie in Büroarbeitsplätzen steigern. In einem »Lichterlebnisraum« können die Besucherinnen und Besucher der Roadshow die neuesten technologischen Innovationen im Bereich LED und Human Centric Lighting erleben.

Vorstellung der Technologien des Unternehmens

Dr. Ulf Meiners, Geschäftsführer der Nichia Europe GmbH, sagt: »Das Ziel dieser Roadshow ist es, unseren Kunden unsere führenden Technologien und Produkte vorzustellen und ihnen ein interessantes Erlebnis zu bieten. Wir werden nicht nur die neuesten Produkte vorstellen, sondern auch technische Experten vor Ort haben, die die Teilnehmer von Angesicht zu Angesicht schulen.«

»Wir sind immer bestrebt, direkt mit unseren Kunden zu kommunizieren – sie gestalten unsere Zukunft. Unser Ziel ist es, ihnen zu helfen, ihre Entwürfe erfolgreich zu realisieren und funktionale Anforderungen zu erfüllen. Das Team freut sich darauf, die Reise anzutreten, engere Beziehungen zu unseren wichtigsten Interessengruppen zu knüpfen und noch mehr Kunden persönlich zu treffen.«

Quelle: Nichia