Vielfältiges Programm auf der eltec 2023

Als Fachmesse und Branchentreffpunkt Nr. 1 in Bayern stellt die eltec vom 23. bis 25. Mai einen umfassenden und neutralen Marktplatz für die bayerische Elektro-, Licht- und Energietechnik. In der Messe Nürnberg trifft sich die E-Fachwelt aus Handwerk, Industrie und Großhandel und diskutiert über die neuesten Produkte, Trends und Technologien in der Branche. Die eltec fand zuletzt 2019 statt und wird seit diesem Jahr von der AFAG Messen und Ausstellungen GmbH veranstaltet.

Branchentreffpunkt für das Elektrohandwerk

In den Hallen 9 und 10 der Messe Nürnberg präsentieren sich zur eltec rund 200 Aussteller. Diese decken alle Bereiche des Elektrohandwerks ab und freuen sich bereits auf die Möglichkeit, Neuheiten vorzustellen und persönliche Gespräche mit Kundinnen und Kunden zu führen, um ihre Produkte und Lösungen weiterzuentwickeln. Mit dabei sind unter anderen ABB, Dehn, Doepke, Hager, Homeway, Jean Müller, Jokari, Siemens, Trilux und Vaillant. Darüber hinaus beteiligt sich die Landesgruppe Bayern des Bundesverbands des Elektro-Großhandels mit seinen Mitgliedern an der eltec. Der Landesinnungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk ist der ideelle Träger der eltec.

Aktuelle Entwicklungen und Branchentrends

Die großen Angebotsbereiche der eltec sind Elektroinstallationstechnik, Gebäude und Energie. Im Fokus stehen Zukunftsthemen wie regenerative Energien, Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektromobilität. Zu den aktuell gefragten Themen „Ladesäule“ und „Solarpaneele“, gibt es zudem eigene Sonderbereiche, in denen Trends präsentiert und weiterführende Informationen geliefert werden. Für die Besucherinnen und Besucher bieten sich dadurch vielfältige Möglichkeiten, um Neuheiten zu entdecken und sich fachlich auszutauschen und weiterzubilden.

Fachdialog – aktuelle Themen der Branche im Blickpunkt

Im Forum „Fachdialog“ stellt die Fachzeitschrift „de – das elektrohandwerk“ Branchenthemen rund um Energie- und Elektrotechnik in den Fokus und schafft einen Treffpunkt zum Wissenstransfer und für den persönlichen Austausch mit Experten. Die Vorträge im Forum können von allen Gästen der eltec kostenfrei besucht werden. Der „Fachdialog“ gibt einen Überblick über neue Normen und Bestimmungen, daneben stehen Themen, wie Mess- und Prüftechnik, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Erdungsanlagen im Programm.

Kostenlose Seminare und Schulungen im Rahmen der eltec

Darüber hinaus bieten verschiedene Aussteller im Rahmen der eltec Seminare und Schulungen an. Die Teilnahme daran ist für die eltec-Besucher kostenlos. In den Seminaren geht es zum Beispiel um Notbeleuchtungen (RP-Technik), E-Mobilität (TechniSat Digital), Abrechnungslösungen für Ladeinfrastrukturen (FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel), Wallboxen (ABL und Safetytest), Überspannungs- und Blitzschutz für PV-Systeme (Dehn), Verteilerprüfung per App oder die Prüfung von Ladekabeln (Safetytest), Obermaschinerie kleiner Häuser (ETC Electronic Theatre Controls) sowie DIN-Normen und Vorschriften (Rexel Germany). Darüber hinaus stehen auch die digitale Mitarbeitergewinnung (SocialNatives), Monteurseminare und das Thema Mitarbeitermotivation (Heckner GmbH) im Programm.

TechnoCamp – Praxisparcours für Auszubildende

Das TechnoCamp ist der Praxis-Parcours für Auszubildende. Dieser findet zur eltec in der Halle 10 statt und bereitet auf den Berufseinstieg vor. Neben Sicherheitsseminaren von der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse können die Auszubildenden ihr Wissen auf dem Praxis-Parcours erweitern. Dort können sie sich über Trends und Lösungen informieren und direkt ins Gespräch mit den knapp 20 Ausstellern kommen.

An den Nachmittagen finden auf der TechnoCamp-Bühne verschiedene Vorträge statt, so informiert beispielsweise Marcel Aulenbach, Inhaber elektroaulenbach, rund um den Bestandsschutz in der Elektrotechnik. Das Thema Smart-Home und die Konfiguration entsprechender Systeme spielen ebenfalls eine Rolle auf der TechnoCamp-Bühne.

100 Jahre LIV Bayern – Feierlichkeiten im Rahmen der eltec

Mit der Gründung des „Verbandes Deutscher Elektroinstallations-Firmen – Landesverband Bayern e.V.“ am 17. Februar 1923 begann die 100-jährige Geschichte des Landesinnungsverbandes für das Bayerische Elektrohandwerk. 2023 ist für den Verband deshalb ein besonderes Jahr. Im Rahmen der Fachmesse eltec, wird dieses besondere Jubiläum mit den Mitgliedsbetrieben sowie Gästen aus Handwerk, Industrie und Großhandel gebührend gefeiert.

Die eltec 2023 findet vom 23. bis 25. Mai in der Messe Nürnberg statt. Weitere Informationen, die aktuellen Programme und das Ausstellerverzeichnis gibt es unter diesem Link.

Quelle: eltec