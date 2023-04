Der Deutsche Lichtdesign-Preis 2023

Der Deutsche Lichtdesign-Preis wurde 2011 das erste Mal verliehen und gilt heute als Indikator für herausragende Beleuchtungslösungen im deutschsprachigen Raum. Mit Hilfe einer unabhängigen Jury soll der professionellen Beleuchtung von Projekten öffentliche Wertschätzung verliehen werden. Unabhängig von der Größe des Bauvorhabens setzen Architektinnen und Architekten heute zunehmend im Bereich der Beleuchtung auf die Unterstützung von Lichtdesignerinnen und Lichtdesignern, die ihr technisches und gestalterisches Know-How in die Anforderungen an die Beleuchtung erbringen.

Der Wettbewerb würdigt dies in einer aufwändigen Bewertung, in der die zu prämierenden Projekte von der Jury besucht werden. In der Gala am 04. Mai 2023, zu der sich alle maßgeblichen Akteure der Branche zusammenfinden, werden die Preise an die Gewinner verliehen.

Alle Nominierten findet man unter diesem Link.

Quelle: Der Deutsche Lichtdesignpreis