Veranstaltung: FEGIME Werkstatt. Zukunft. Licht

Am 20. und 21. Juni 2023 findet in der BayArena die erste FEGIME Werkstatt. Zukunft. Licht statt.

Am 20. und 21. Juni 2023 findet in der BayArena die erste Fegime Werkstatt. Zukunft. Licht statt. Gemeinsam mit sieben namhaften Herstellern gehen über 50 Lichtprofis der Fegime-Gruppe in den Dialog und sprechen über die Zukunft des Lichts.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein innovatives Programm mit drei Key-Note-Speakern. Ebenfalls mit von der Partie in Leverkusen sind die ersten 15 Teilnehmenden der neuen Fegime Fachplaner Licht Ausbildung.

Gemeinsam mit Michael Immecke, einem externen Schulungsleiter hat das Unternehmen eine spannende Ausbildungsreihe entwickelt, die Ihren Höhepunkt bei der Handwerkskammer Saarbrücken erlangen wird.

Quelle: Fegime Deutschland GmbH & Co. KG