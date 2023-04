Personalzuwachs: Tillmann Schulz verstärkt Anolis lighting Deutschland

Um der erhöhten Zahl an Projekten von Anolis lighting in Deutschland gerecht zu werden, verstärkt Tillmann Schulz seit dem 01.03.2023 als Manager für Installationen die Anolis Lighting Division Deutschland und damit das Team der Robe Deutschland GmbH.

Er unterstützt damit Artur Frantz, der als Manager Architekturlicht & Installationen erster Ansprechpartner der Anolis Lighting Division Deutschland für alle Belange ist. In enger Absprache mit ihm spezialisiert Tillmann sich landesweit auf die technische und vertriebliche Unterstützung bei Festinstallationsprojekten in der Architekturbeleuchtung, bei denen Produkte von Anolis und ggf. Robe zum Einsatz kommen.

Großer Erfahrungsschatz und Führungskompetenzen

Tillmann bringt bereits extensive Erfahrung in der Beleuchtung und deren Bedienung mit. In den vergangenen Jahren hat Tillmann als Veranstaltungstechniker und Meister unzählige Veranstaltungen technisch realisiert. Zuletzt hat Tillmann seine Führungskompetenzen als Prokurist eines mittelständischen Unternehmens bewiesen.

„Scheinwerfer der Firma Robe waren für mich stets ein sehr zuverlässiges und vielseitiges Arbeitsmittel, und haben mein Interesse für ANOLIS als Tochtermarke von Robe für Architekturlicht geweckt. Das Produktportfolio von Anolis ist sehr stimmig und überzeugend,“ sagt Tillmann.

Kernmarkt von Anolis sind alle Architainmentprojekte, bei denen Architekturlicht und Veranstaltungslicht verschmelzen, wie Fassadenilluminationen oder Innenbeleuchtung mit Farbwechseln und einstellbarem Weiß. Neben perfekten Farben und Farbwechseln beweist sich die Stärke des Unternehmens nach eigenen Angaben vor allem in der vollen Kontrolle über weißes Licht. Anpassungen der Weißtöne an Umgebungslicht oder Witterung sind in der Architektur mit entscheidend.

„Architekturlicht und -Installationen ist ein neuer Aufgabenbereich, auf den ich mich sehr freue. Die Verbindung von ästhetischer Architekturbeleuchtung und der immer wichtigeren Herausforderungen an nachhaltige und grüne Scheinwerfer reizen mich sehr,“ sagt Tillmann zu seiner neuen Aufgabe.

Quelle: Robe lighting