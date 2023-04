Molto Luce baut Kompetenzen im Lebensmittelhandel weiter aus

Der auf innovative Lichtlösungen spezialisierte, österreichische Hersteller nennt den RETAIL-Bereich als eines seiner stark wachsenden Erfolgssegmente. Nun will man hier das Geschäft weiter ausbauen und Molto Luce zu einem der führenden Lieferanten für Beleuchtung im Lebensmittelhandel machen. Dazu stockt das Unternehmen die notwendige Manpower in Deutschland auf.

Mit einem Paukenschlag werden gleich sechs, in der Branchen bekannte, Profis für den Lebensmitteleinzelhandel ins Unternehmen geholt. In den Funktionen Key-Account-Manager, Lichtplaner und Vertriebsassistenz waren diese auch bisher ein eingeschworenes Team. Reiner Hinz (KAM LEH Süd), Thomas Fromm (KAM LEH West), Christoph Ester (KAM LEH National) sowie Nahla Afifi (Lichtplanung LEH), Jörg Buchelt (KAM LEH West) und Nadja Reichert (Vertriebsassistenz LEH) werden ab sofort im Auftrag von Molto Luce perfekte Lichtstimmung in deutsche Lebensmittelgeschäfte bringen.

„Es freut uns, dass wir den eingeschlagenen Erfolgsweg im Retail-Segment nun mit sechs Vollblut-LEH-Spezialisten in Deutschland weiter forcieren können. Großes Wissen, bei Produkt und Markt, sichern den Ausbau des für uns sehr bedeutsamen Geschäftsfeldes.“, ist Bernd Diesenberger, Geschäftsführer von Molto Luce, sichtlich erfreut.

Christoph Ester, der so wie all die anderen neuen Team-Mitglieder, mehr als 30 Jahre in der Beleuchtungsbranche tätig ist, sieht ein spannendes Aufgabenfeld vor sich. Das Produktportfolio von Molto Luce ist laut Unternehmen hochqualitativ und auch breit, sodass man als Gesamtanbieter nicht nur die Verkaufsflächen, sondern auch alle Nebenbereiche wie Lager, Büros oder auch Tiefgaragen beleuchten kann. Das ist ein großer Vorteil, denn der Auftraggeber bekommt somit alles aus einer Hand. „Auch auf persönlicher Ebene stimmt die Basis, Molto Luce ist eben ein Unternehmen mit Herz und Seele, da steckt Persönlichkeit dahinter, das spürt man“, sagt Reiner Hinz.

Gesamtanbieter mit Innovationskraft und Leidenschaft

Molto Luce ist Hersteller innovativer Lichtlösungen. Der Hauptsitz des, 1981 von Fritz Eiber gegründeten, Unternehmens befindet sich in Wels/Österreich, zusätzlich gibt es Vertriebsstandorte in Wien, Graz und Innsbruck, in München, Hamburg und Köln, sowie in Brescia (IT) und Lenzburg (CH). Entwicklung und Produktion sind in Weißkirchen bei Wels angesiedelt, wo laut Firmenangaben perfekte Arbeitsbedingungen, modernste Ausstattung, fortschrittliche Technik und vor allem ein hohes Ausbildungsniveau der Mitarbeiter die hohe Qualität der Leuchten sicherstellen.

Für den LEH ist das Unternehmen nach eigenen Angaben mit einem breiten Sortiment an qualitativ hochwertigen Leuchten und Schienensystemen perfekt aufgestellt.

Als Gesamtanbieter können sowohl die Verkaufsflächen als auch alle Nebenbereiche aus einer Hand bedient werden.

Lichtlösungen von Molto Luce machen seit mehr als 40 Jahren Räume & Architektur zu dem, was sie sein sollen – zu Orten, an denen sich ein Aufenthalt als angenehm empfinden lässt. Unabhängig davon, ob es sich dabei um ein Büro, ein Restaurant, ein Einzelhandelsgeschäft, Fachmarkt-zentrum oder eine Shopping-Mall handelt. Lichtatmosphäre und Lichtwirkung leisten einen entscheidenden Beitrag zu Wohlbefinden, zu Leistung und zu Stimmung.

