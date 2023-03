Lichtwerk gewinnt Callwey Award „Best Workspaces 2023“

Lichtwerk gewinnt mit seiner Pendelleuchte klir den „Best Workspaces 2023“ in der Kategorie „Lösungen des Jahres“.

Der internationale Architektur-Award für intelligente Arbeitswelten stellt den Mensch in seiner Arbeitsumgebung in den Mittelpunkt. Der vom renommierten Architektur-Verlag Callwey ins Leben gerufene Wettbewerb beurteilt Bürobauten und Produkte nach unterschiedlichen Kriterien wie Innovationsgrad, Eigenständigkeit, Gebrauchsnutzen und ökologischem Nutzen.

Gewinner: Pendelleuchte klir

Die unabhängige Fachjury würdigt laut Angaben des Unternehmens die Lichtwerk Pendelleuchte klir für ihr innovatives Design und die herausragende Lichttechnik. Die Preisverleihung fand im März in Berlin statt. Lichtwerk Geschäftsführer Georg Schuhmann und Leiter Lichtplanung & Entwicklung Claus Raab nahmen die besondere Auszeichnung mit großer Freude entgegen.

Lichtwerk

Klir ist die jüngste Design-Entwicklung aus dem Hause Lichtwerk – eine Leuchte, die laut Hersteller Effizienz und perfekte Lichttechnik mit schwebendem Design in Einklang bringt. Die Kombination von außergewöhnlichen Materialien und minimalisierten Gehäuseabmessungen von gerade einmal 43 | 40 mm machen sie nach Angaben des Unternehmens zu einem echten Highlight, vor allem am Arbeitsplatz. Ihre klare Form harmoniert mit der Ausstattung moderner Bürowelten. Dabei gewährleistet die die Leuchte nach Herstellerangaben eine hervorragende Beleuchtung und sorgt so für eine optimale Arbeitsumgebung.

»Wir freuen uns sehr, dass unsere klir mit dem Award Best Workspaces 2023 ausgezeichnet wurde«, sagt Georg Schuhmann. »Der Preis würdigt unsere Arbeit und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn es darum geht, innovative Produktlösungen zu erschaffen, die zugleich funktional und ästhetisch sind. klir erfüllt die hohen Erwartungen unserer Kunden und bietet Nutzern ein besseres Arbeitsumfeld – das ist ein herausragender Erfolg.«

Quelle: Lichtwerk