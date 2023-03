RZB erhält EcoVadis Silbermedaille

Die international führende Ratingagentur EcoVadis prüft und bewertet die Leistungen von Unternehmen in den vier Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, nachhaltige Beschaffung sowie Unternehmensethik unter insgesamt 21 Kriterien. Die Methodik basiert auf führenden Standards wie GRI, UNGC und ISO 26000 und wird von einem internationalen wissenschaftlichen Komitee überwacht.

Im Vergleich zum Vorjahr übertraf RZB in der Bewertung die Benchmark in allen Bereichen – insbesondere im Themenfeld »Umwelt« u.a. durch:

Die Definition neuer Regeln in der Produktgestaltung in puncto Wiederverwertung und Tauschbarkeit der Komponenten.

Der Entwicklung nachhaltiger Verpackungskonzepte aus Papier bzw. Umstellung auf recycelten Kunststoff

Vertragsabschlüsse mit Service-Unternehmen bzgl. der nachhaltigen Entsorgung und Rücknahme von Bauteilen

Durch die Nutzung von erneuerbaren Energien, Wärmerückgewinnung und den Bezug

von Ökostrom am Standort Bamberg werden die Produkte laut Hersteller mit nachhaltiger Energie produziert und tragen in ihrem Einsatz ebenso für mehr Energieeffizienz und Umweltschutz bei. Die Verantwortung zum Umwelt- und Klimaschutz ist zudem nach Angaben von RBZ im Verhaltenskodex des Unternehmens verankert, ebenso die ethischen Werte bei der Auswahl der Lieferanten und des Engagements zur Korruptionsbekämpfung und Verhinderung von Interessenkonflikten. Diese Bereiche flossen ebenso in die Bewertung des EcoVadis Ratings ein.

Quelle: RZB