Neue Leuchtenserie von Grossmann

Die Serie verfügt über ein Aluminiumprofil in X-Form, das Licht in zwei Richtungen abgeben kann und jedem Raum eine warme Atmosphäre verleiht. Die an den Enden dreieckförmig dynamisch zulaufenden Lichtabdeckungen aus strukturiertem Acrylglas bilden das vorrangige Designelement der Leuchte und tragen zudem dazu bei, das Licht weich in den Raum zu streuen.

X-Pendelleuchte und Wandleuchte

Die X-Leuchtenserie hat eine stufenlos höhenverstellbare XPendelleuchte, deren direktes und indirektes Licht unabhängig voneinander per Gestensteuerung (mit jeweils 2.500 Lumen und einer Lichtfarbe von 2.700-4.000 Kelvin) eingestellt werden kann. Damit eignet sie sich für den Esstisch oder das Arbeiten im Home Office und sorgt für ein blendfreies Licht, das die Augen schonen soll.

Die Serie umfasst neben der Pendelleuchte weitere Beleuchtungslösungen, darunter eine Wandleuchte, eine Deckenleuchte und eine drehbare Stehleuchte. Dem Hersteller zufolge ist jedes Produkt auf Einfachheit und höchste Qualität ausgelegt und verfügt über eine aufwendige matte Farbeloxalschicht in Schwarz oder Bronzebraun.

Die Wandleuchte X gibt ihr Licht nach oben zur Decke und nach unten in den Raum

ab und bietet so eine Lösung für hochwertige Wohnräume, aber auch für Restaurants, Bars oder Büros. Die Lichtfarbe kann bei Montage wahlweise in 2.700 oder 4.000 Kelvin ausgewählt werden.

X-Deckenleuchte

Die Lichtrichtung der X-Deckenleuchte ist nach unten in den Raum gerichtet. Mit

3.688 Lumen sorgt sie für blendfreies Licht und kann smart mit unterschiedlichen Control-Modulen gesteuert werden.

Die drehbare X-Stehleuchte gibt ihr Licht in zwei Richtungen ab und eignet sich laut Herstellerinformationen perfekt als hochwertige Raumbeleuchtung oder als Leselicht. Wie bei der Pendelleuchte lassen sich beide Lichtquellen unabhängig voneinander per

Gestensteuerung einstellen.

Quelle: Grossmann Leuchten