Televes: Neuer Key-Account-Manager für LED-Systeme

Der 32-Jährige, der seit 2018 in der Beleuchtungsbranche tätig ist, betreut als Key-Account-Manager für LED-Systeme von seiner Heimat-Vertriebsregion West/Nord aus Kunden in ganz Deutschland. Darüber hinaus ist er gemeinsam mit allen Vertriebskollegen dafür verantwortlich, die Position von Televes im gesamten D/A/CH-Markt weiter auszubauen.

Branchenprofi mit Erfahrung

Die professionellen LED-Lösungen, die zur Beleuchtung von Straßen sowie Hallen- und Sportstätten dienen, werden von dem Unternehmen in eigener Regie entwickelt und hergestellt, von der kompletten Mechanik bis hin zu den elektronischen Komponenten wie Platinen und Treibern. Außerdem profitieren die Anwender von der jahrzehntelangen Erfahrung, beispielsweise wenn es um die Vernetzung, Steuerung und Überwachung smarter Beleuchtungslösungen geht. „Wir sehen in Deutschland große Wachstumschancen für unsere LED-Lösungen“, sagt Geschäftsführer Matthias Dienst. „Mit Dustin Brzozowski haben wir einen weiteren Branchenprofi an Bord, der unsere Kunden aus Handel, Gewerbe, Industrie und Kommunen kompetent unterstützt.“

Dustin Brzozowski studierte an der Schule für Architektur in Detmold im Bereich Stadtplanung und war danach in der Landschaftsarchitektur tätig. Hier beschäftigte er sich bereits intensiv mit den gestalterischen Merkmalen von Beleuchtung. In seiner beruflichen Laufbahn war er als Lichtplaner und später als Projektleiter für Lichtinstallationen tätig. Schließlich ging er zur Hess GmbH Licht + Form, Villingen-Schwenningen, wo er zunächst als Sales-Manager für den Vertrieb von Straßenbeleuchtung und Stadtmobiliar in Hessen verantwortlich war und später als Key-Account-Manager deutschlandweit für Architekturlicht.

