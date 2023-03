Lichtlösungen von SLV auf der eltefa 2023

Experience Light – beim Licht- und Beleuchtungshersteller SLV ist der Slogan Programm: Auf der Messe eltefa 2023 in Stuttgart stellt der Lichtspezialist aus Nordrhein-Westfalen seine Neuheiten und Bestseller vor. Vom 28. bis 30. März 2023 informiert das Expertenteam von SLV am Stand 4B39 in Halle 4 interessierte Fachbesucher umfassend über alle Produkte und Serviceleistungen des Unternehmens.

„Wir freuen uns, unser neues Standkonzept auf der eltefa zeigen zu können“, sagt Roland Dongman, Vertriebsleiter Region Süd von SLV. „Bereits auf der elektrotechnik ist der neue Messestand sehr gut angekommen. Jetzt freuen wir uns auf die Interaktion und den kommunikativen Austausch unseres breit aufgestellten Sales-Teams mit den Kunden auf der eltefa.“

Lichtlösungen von morgen

Zu den Neuheiten von SLV gehört das flexible Universal Downlight – eine Einbauleuchte, die universell in Shops, Restaurants, Büros oder Privathäusern zum Einsatz kommen kann. Sie ist als starre und schwenkbare Variante verfügbar, hat mit CRI 90 eine gute Farbqualität und erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Vor der Installation kann die Farbtemperatur via CCT-Switch aus einem breiten Spektrum (2700/3000/4000/6500 K) ausgewählt werden, die Wattage ist zwischen 5 W und 8 W einstellbar. Separat erhältliche und austauschbare Frontringe gibt es in den Farben Schwarz, Weiß, Alu-gebürstet und Gold glänzend, ab Frühjahr 2023 auch in der Farbe Gold matt und in eckiger Form.

Die neue Pollerleuchte M-POL bietet dank verschiedener Größen, Leuchtenköpfe und Lichteigenschaften höchste Flexibilität im Außenbereich. Die Leuchte lässt sich modular zusammenstellen und ist über DALI steuerbar. Mit der Schutzart IP65 und dem Stoßfestigkeitsgrad IK10 ist sie bei jeder Wetterlage optimal geschützt. Elektriker, Lichtplaner und Architekten können am Stand von SLV selbstverständlich auch mehr zu den bekannten Lichtlösungen erfahren, zum Beispiel über das bewährte Down- und Spotlightsystem Numinos oder die Erdspießleuchte Samrina, die zum Teil aus recycelten Kunststoffen gefertigt wird und somit besonders nachhaltig ist.

Quelle: SLV Lighting Group