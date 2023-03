Neuer CEO bei der SLV Lighting Group

Die SLV Lighting Group, eines der führenden europäischen Unternehmen der Beleuchtungsbranche, bestellt zum 1. März 2023 Mark Körner (52 J.) zum neuen Vorsitzenden des Management Board (CEO). Mark Körner tritt damit die Nachfolge von Eric Lachambre an.

Der ausgewiesene Experte mit langjähriger Branchenerfahrung komplettiert die SLV Lighting Group das Führungsteam und stellt die Unternehmung für das zukünftige Wachstum der Gruppe auf.

Wachstum steigern

Mark Körner verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte an kaufmännischer und strategischer Führungserfahrung in der Lichtbranche, zuletzt als Geschäftsführer/CEO bei Siteco. Zuvor war er als CSO Teil des Vorstandsteams der Trilux Gruppe und verantwortete deren globale Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Bereits vor seiner Zeit bei Trilux bekleidete er internationale Führungspositionen in der Lichtbranche bei Philips Lighting in Europa und Afrika. Mark Körner wird seine Expertise und Erfahrung besonders in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Product Management einbringen und den Ausbau des Marktanteils im Kerngeschäft sowie die gesteckten Wachstumsziele vorantreiben.

Michael Rauterkus, Vorsitzender des Beirats: „Wir freuen uns, mit Mark Körner einen erfahrenen und umsetzungsstarken Manager aus der Lichtbranche für die SLV Lighting Group gewonnen zu haben. Mit seiner langjährigen Industrie- und Führungserfahrung ist Mark Körner hervorragend geeignet, um SLV in die nächste Wachstumsphase zu führen. Hierbei werden insbesondere ein kundengerechtes und innovatives Produktangebot, „best-in-class“ Service und die Stärkung des Vertriebs im Mittelpunkt stehen.“

Zurück nach Hause

Mark Körner: „Die Lichtbranche ist mein berufliches Zuhause und ich freue mich sehr, die Verantwortung für eins der führenden Unternehmen im europäischen Lichtmarkt zu übernehmen. SLV verfügt über eine herausragende Marktposition und hervorragende Mitarbeiter. Es wird eine tolle Aufgabe, meine Erfahrung und mein Know-how für die SLV Lighting Group einzusetzen und gemeinsam mit dem Team die Organisation weiter an die Erfordernisse des sich wandelnden Lichtmarktes anzupassen, Innovationen voranzutreiben sowie die SLV Marke und Produktplattformen international zu stärken, um somit das große Wachstumspotenzial der Gruppe zu realisieren.“

Quelle: SLV Lighting Group