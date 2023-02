Ein Frühjahr mit Lichtblicken

Mit insgesamt 41 Ausstellern ist auch in diesem Jahr wieder der Markt für dekoratives Licht im Sauerland versammelt – ein Garant zufriedenstellende Geschäfte! Und nach fast drei Jahren Pandemie kann der Austausch zwischen Herstellern, Importeuren und Händlern auch endlich wieder ohne Einschränkungen stattfinden. So steht eine ganze Woche im Zeichen der neuesten Lampen- und Leuchtentrends. Trends, die für wohnlichen Chic sorgen und Wohnräume, Badezimmer, Büros oder Gärten gleichzeitig ins rechte Licht rücken. So sorgen die Marktakteure nicht nur für Erhellung im schönen Gewand der Leuchte, sondern zeigen, wie die konsequente Weiterentwicklung von Innovationen und die Fokussierung auf die Mehrwerte einer guten Beleuchtung aussehen können. Aspekte von Wohlbefinden, Individualisierung oder Vernetzung im häuslichen Umfeld werden von der Leuchten-Branche aufgenommen und eindrücklich in Formen, Farben, Technologien oder Lichtqualitäten übersetzt.

Lichtforum NRW/Meinschäfer

Die Bedeutung der Lichtwoche Sauerland zeigte sich schon kurz nachdem die Anmeldung für Fachbesucher online gestellt wurde. Die ersten Anmeldezahlen lassen wieder auf eine Vielzahl an Fachkundinnen und Fachkunden schließen. Nicht nur aus dem Inland, sondern auch aus dem europäischen Ausland wollen viele Besucher die Lichtwoche wieder zur Information nutzen. Mit den Erfahrungen der letzten Jahre werden wieder über 5.000 Besucher aus mehr als 1.000 Unternehmen (Fach-, Einzel- und Großhändler) aus der ganzen Welt erwartet. Dabei färben nicht nur die Kunden den internationalen Charakter des Branchen-Treffpunkts. Unter den marktrelevanten Ausstellern aus dem Sauerland finden sich auch wieder Unternehmen aus Schweden, Dänemark, Frankreich, Italien, Holland und Österreich. So strahlt das Branchen-Cluster weithin auf der Landkarte des europäischen Leuchtenhandels.

Tickets für Fachbesucher

Über die Webseite und dem Anmeldecode LW23 erhalten Fachkundinnen und Fachkunden ihr kostenfreies Ticket und melden ihren Besuch bei den Ausstellern an.

