Silbermedaille auf Anhieb

Mit 68 von 100 Punkten hat die Ratingagentur EcoVadis Tridonic deutlich über dem Branchendurchschnitt bewertet, besonders in der Kategorie Umwelt mit 90 Punkten. In der Gesamtbewertung befindet sich Tridonic in den oberen 4 Prozent der bewerteten Unternehmen aus der Lichtindustrie. EcoVadis ist eine international führende Ratingagentur für Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen in mehr als 175 Ländern. Die Ratingplattform bewertet die Leistungen von Unternehmen in den Teilbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Nachhaltige Beschaffung sowie Ethik.

EcoVadis

Tridonic lässt seine Nachhaltigkeitsaktivitäten von dem unabhängigen Institut bewerten, um die Transparenz zu erhöhen, Erwartungen von Kunden und Partnern zu erfüllen und Verbesserungspotenziale zu erkennen. „Mit der EcoVadis Silbermedaille erhalten wir eine unabhängige Bestätigung, die unsere Bemühungen und Erfolge auf dem Weg zur Nachhaltigkeit unterstreicht. Wir sind sehr froh darüber, gleich beim ersten Mal eine so hohe Bewertung erhalten zu haben und sehen das als Ansporn, bis zur nächsten Bewertung weitere Verbesserungen zu erzielen“, erklärt Tridonic CEO Hugo Rohner.

Sustainable Tridonic

Tridonic hat erstmalig an der Nachhaltigkeitsbewertung teilgenommen und konnte auf eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsaktivitäten zurückgreifen, die das Unternehmen seit vielen Jahren umsetzt. Erst im August 2022 wurde Tridonic als erstes Unternehmen der Elektronikbranche für eine Lichtkomponente das Nachhaltigkeitszertifikat Cradle to Cradle (C2C) Certified® in Bronze verliehen. Tridonic erfüllt mit den LED-Modulen der Produktgruppen LLE, QLE, CLE die strengen Anforderungen des Standards für kreislauffähige und verantwortungsvoll hergestellte Produkte. Alle Nachhaltigkeitsmaßnahmen hat das Unternehmen im Programm „Sustainable Tridonic“ gebündelt. Das Programm hat zum Ziel, bis 2025 die Klimaneutralität des Unternehmens zu erreichen. Weitere Schwerpunkte dieses Programms sehen die Einführung von vollständig recycelbarem Verpackungsmaterial schon bis 2024 vor und die Zertifizierung nach dem Cradle to Cradle (C2C) Certified® Product Standard sämtlicher Premium-Produkte bis spätestens 2030.

Quelle: Tridonic