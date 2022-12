Seminar zu Lichtimmissionen

Natürliches Licht ist ein elementarer Faktor für das Leben auf der Erde. Doch oft nehmen wir Licht erst wahr, wenn zu viel oder zu wenig davon vorhanden ist.

So wird die zunehmende Beleuchtung durch künstliches Licht in der Nacht nicht ausschließlich positiv empfunden. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz zählt in seiner Auflistung schädlicher Umwelteinwirkungen deshalb unter anderem Licht auf.

Oft führen Lichtimmissionen neuer Industrieanlagen, die Beleuchtung von Bauten im innerstädtischen Bereich oder Flutlichtanlagen von Sportstätten zu Beschwerden und Auseinandersetzungen mit Nachbarn oder zur Versagung der Genehmigung, die durch eine entsprechende Planung im Vorfeld vermieden werden könnten.

Im Rahmen eines eintägigen Seminars soll ein grundlegendes Verständnis für die Thematik vermittelt werden. Potenzielle Konfliktsituationen werden dargestellt und Lösungswege aufgezeigt.

Dazu werden folgende Themen vorgestellt und diskutiert:

Eigenschaften des Lichts

Auswirkungen von Licht auf Mensch und Umwelt

Normative Anforderungen an die Beleuchtung

Rechtliche Aspekte zum Thema Lichtimmissionen

Messung, Prognose und Beurteilung von Lichtimmissionen

Optische Einwirkungen bei Tag

Für diese Veranstaltung werden 2 Arbeitsschutzpunkte im Sinne des VDSI vergeben.

Das Seminar findet am 16. Mai 2023 ab 9:00 Uhr bei Müller-BBM Industry Solutions GmbH in Planegg/München statt.

