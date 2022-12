Zhaga Smart City Sensor Awards 2023

Das Zhaga-Konsortium hat 2022 die globalen Zhaga Smart City Sensor Awards ins Leben gerufen. Die Awards fördern und würdigen herausragende Leistungen bei Smart City-Sensoren, die unter Verwendung des Zhaga Book 18-Standards in Straßenlaternen installiert werden können und für die Zhaga-D4i-Zertifizierung geeignet sind.

Die Einreichungsfrist wurde jetzt verlängert. Sensorhersteller, Innovatoren und Studierende sind aufgerufen, ihre Bewerbungen bis zum 3. März 2023 einzureichen.

Das Zhaga-Konsortium nutzt diese Gelegenheit, um Sensorhersteller und andere potenzielle Teilnehmer daran zu erinnern, dass Einreichungen für Produkte, die sich in der Entwicklung befinden, nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht sind.

In den letzten sieben Jahren hat das Zhaga-Konsortium eine neue universelle Plattform für die Konnektivität von Straßenbeleuchtungen geschaffen und weiterentwickelt, indem es das Zhaga Book 18 mit dem Titel »Smart interface between outdoor luminaires and sensing / communication modules« auf den Markt gebracht hat. Diese Plattform soll dafür sorgen, dass Straßenleuchten zum Rückgrat intelligenter Städte werden.

Straßenleuchten sind regelmäßig positioniert, ans Stromnetz angebunden und haben für viele Erfassungsaufgaben und für die Kommunikation eine hervorragende Positionierung. Das Zhaga Book 18 geht noch einen Schritt weiter, indem es die mechanische Schnittstelle, das leuchteninterne Kommunikationsprotokoll und das Energiebudget für Steuergeräte standardisiert.

Zhaga schafft außerdem neue Marktchancen für Smart-City-Sensoren. Mit über 200 bereits zertifizierten Zhaga-D4i-Leuchtenfamilien von weltweit führenden Herstellern sind Straßenleuchten die kostengünstigste und praktischste Möglichkeit für den stadtweiten Einsatz von intelligenten Sensoren.

Die Preisträger werden unter anderem über die sozialen Medienkanäle von Zhaga erwähnt und sind außerdem berechtigt, in Marketingmaterial ausdrücklich auf die Auszeichnungen zu verweisen. Studierende und Forscher aus anerkannten Bildungseinrichtungen erhalten ein Preisgeld von 2.000 Euro. Die Zweitplatzierten erhalten eine digitale Urkunde.

Ideen für intelligente Stadtsensoren in den Kategorien Mobilität, Klima, Schadstoffe, Schall, Lichtsteuerung, Multisensoren, Innovation und Forschung können bis zum 3. März 2023 bei der internationalen Jury eingereicht werden. Die Gewinner werden im April 2023 bekannt gegeben.

Mehr zu den Awards erfahren Interessierte auf der Zhaga-Website.

www.zhagastandard.org